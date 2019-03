Du jazz à Ottawa... Au Féminin

Norah Jones, Judith Hill et Omara Portuondo sont quelques-unes des grandes femmes de la musique qui fouleront les scènes du 39e Festival international de Jazz d'Ottawa cet été.

C’est la date du 8 mars, Journée internationale des femmes, qui a été choisie pour annoncer la programmation complète de l’événement annuel. Le comité organisateur a expliqué vouloir mettre l’accent sur les femmes en musique.

Le festival a fait des choix conservateurs délibérés qui mettent l’accent sur la contribution des femmes à la musique, en tant que leaders, compositrices, arrangeuses, improvisatrices, collaboratrices. Communiqué de presse du Festival de jazz d'Ottawa

Lors de l’annonce, le festival a aussi énuméré les défis auxquels font face certaines femmes dans l’industrie musicale. Ces dernières doivent composer avec des réalités familiales, dénonçant ainsi « les agents qui font la promotion de leurs clients masculins au détriment de leurs clientes féminines ».

Parmi les autres artistes qui seront de passage à Ottawa cet été se trouvent le mythique groupe jazz-rock Chicago, Ranee Lee, ainsi que Lee Fields & The expressions, sans oublier la présence de The Roots, groupe maison de l’émission de fin de soirée The Tonight show, animée par Jimmy Fallon.

Le Festival international de jazz d’Ottawa se tiendra du 21 juin au 1er juillet dans le centre-ville d’Ottawa.