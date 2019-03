Acahalandage « inattendu » au Méga Parc pour la relâche

« C'est assez incroyable, ça se rapproche des plus grosses journées du mois de décembre », s'est exclamé le directeur du centre commercial, Stéphan Landry.

Ces chiffres font le bonheur de l'entreprise qui a investi 52 millions de dollars dans ce parc inauguré le 18 janvier dernier.

« Pour nous 30 %, c'est énorme. Si on prend par exemple que ça ressemble à une semaine de Noël cette année, augmenter l'achalandage de 30 % pour la période des fêtes, ce serait inestimable pour un propriétaire. Pour nous, ce sont des résultats un peu inattendus », ajoute M. Landry.

Les skieurs aux rendez-vous

La semaine de relâche tire à sa fin pour des milliers d'enfants.

Les stations de ski de la région de Québec ont connu un élan de popularité. Du côté de Stoneham et du Mont Sainte-Anne, la fréquentation est similaire à l'année passée qui avait connu une hausse d'achalandage de 40%.

« Cette semaine on connaît de très bons résultats au niveau de l'achalandage, des visites, de la météo et des activités sur le site », explique Lisa-Marie Lacasse, chef de service des communications Stoneham et Mont Sainte-Anne.

« On se compare avec une relâche qui l'an dernier avait été exceptionnelle au niveau des visites on avait connu une hausse de 40 % jusqu'à maintenant cette semaine on peut dire que nos résultats se collent sensiblement à l'an dernier ce qui est extrêmement positif. »

Elle souligne que nos voisins du sud ont été nombreux à visiter la région lors de la relâche américaine qui avait lieu il y a deux semaines. Les stations de Stoneham et du Mont-Sainte-Anne ont connu une augmentation de fréquentation de 35 %.

Les quantités de neige reçues dans la région et la valeur du dollar attirent les Américains chez nous, précise Mme Lacasse.

Les périodes de pointes ne sont pas terminées dans les centres de ski de la région qui se préparent à accueillir les Ontariens la semaine prochaine et les résidents des maritimes qui seront en relâche dans deux semaines.