Le retard dans l'aide promise aux médias plonge les journaux dans l’incertitude

La directrice générale de l’Association de la presse francophone (APF), Linda Lauzon, qualifie le retard de « très préoccupant ».

L'aide aux médias annoncée l'automne dernier, une enveloppe de 595 millions de dollars sur 5 ans, doit être comprise dans le budget fédéral, mais tout indique que sa mise en œuvre sera retardée.

« Le comité d’experts [constitué par le fédéral] n’est pas nommé et le secrétariat qui va gérer [les versements de l’aide] ne sera pas en place avant le premier trimestre de 2020 », souligne Linda Lauzon.

Elle déplore qu’à ce rythme, « les médias admissibles ne verront pas de retour d’argent avant 12 à 18 mois, [et ce] après le premier trimestre de 2020 ».

Même si le gouvernement fédéral a affirmé que l’aide sera rétroactive pour janvier 2019, Linda Lauzon signale que l’argent ne sera pas dans les caisses des journaux avant 2020-2021.

Tant que le comité n’est pas constitué, les critères d’admissibilité à l’aide fédérale ne sont pas établis.

« Le dossier est hautement évolutif », affirme Linda Lauzon qui redoute que certains journaux ne puissent pas accéder aux fonds promis.

Au journal francophone La Liberté, à Winnipeg, la directrice et rédactrice en chef, Sophie Gaulin, se prépare à toute éventualité.

Dans l’élaboration de notre budget 2019-2020, on a dû faire deux budgets, l'un avec les crédits d’impôt et l’autre qui ne les comprend pas. Sophie Gaulin, directrice et rédactrice en chef de La Liberté

L'aide fédérale annoncée en novembre comptait trois mesures, soit un crédit d'impôt sur la masse salariale liée à la production d'information, un crédit d'impôt aux citoyens qui s'abonneront à un média numérique et la possibilité pour les entreprises de se transformer en organismes à but non lucratif afin de remettre des reçus pour des dons.

Sophie Gaulin s’inquiète principalement de ne pas pouvoir recevoir le crédit d’impôt sur la masse salariale parce que « dans les politiques gouvernementales, il n’y a pas de possibilités d’avoir de financement de deux ministères différents ».

En effet, le journal reçoit pour l’heure une subvention du Fonds du Canada pour les périodiques.

« On reçoit 64 000 dollars par année sur un budget de 1,2 million soit moins de 5 % de notre budget total », explique Sophie Gaulin.

La directrice générale de l’APF, Linda Lauzon, explique avoir récemment appris que « les journaux ne pourront pas recevoir les montants globaux des deux. Il y aura un réajustement du crédit d’impôt ».

Elle espère pouvoir demander au comité « que les journaux de langues officielles en situation minoritaire reçoivent un traitement spécial ».

Des journaux en situation de précarité

Selon Linda Lauzon, certains des journaux membres de l’APF tiennent tout juste la tête hors de l’eau avec l’aide du Fonds du Canada pour les périodiques et ne pourraient pas se permettre de le voir se réduire.

Elle estime que sur une trentaine de journaux de langue officielle en situation minoritaire au pays, 25 % d’entre eux seraient menacés de fermeture s’ils n'obtiennent pas une nouvelle aide financière.

Sophie Gaulin espère que le comité d’experts sera constitué de personnes qui « comprendront les importances du journalisme en milieu minoritaire ».

« Dans beaucoup de régions, le journal français dans la province, c’est parfois la seule source d’information en français en dehors du diffuseur public », conclut-elle.