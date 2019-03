Andrew Scheer se distancie de la théorie du « pizzagate »

Le chef du parti conservateur, Andrew Scheer, assure qu'il n'a pas entendu un homme mentionner une théorie du complot largement démentie alors qu'il répondait à des questions lors d'une assemblée publique plus tôt cette semaine.

Le chef de l'opposition fédérale a été critiqué sur certains médias sociaux pour ne pas avoir corrigé le tir lorsqu'un participant à une rencontre à Kitchener, en Ontario, a parlé de « pizzagate ».

Pizzagate est une théorie du complot non fondée qui affirme que les démocrates américains cachent des esclaves sexuels dans une pizzeria de Washington, D.C.

La pizzeria Comet Ping Pong de Washington D.C. est accusée par des théoriciens du complot d'être au cœur d'un réseau de trafic d'enfants orchestré par des démocrates, dont la famille Clinton. Photo : Associated Press / Jose Luis Magana

La référence était cachée dans une question embrouillée lancée à M. Scheer, qui concernait l'immigration, l'aide étrangère, l'itinérance et les dons passés du Canada à la Fondation Clinton.

La réponse de M. Scheer portait sur Justin Trudeau qui dépensait l'argent des contribuables sur ses projets personnels, tels que la Fondation Clinton. Il a ensuite offert une réponse concernant les règles d'immigration.

M. Scheer dit qu'il n'a pas relevé la référence au « pizzagate » parce qu'il ne l'a pas entendue.

« J'ai entendu dire que la question était liée à la décision du gouvernement – celle de Justin Trudeau – d'octroyer une subvention à la Fondation Clinton. C'est à ça que j'ai répondu, a déclaré M. Scheer vendredi à Rosser, au Manitoba. Je n'ai rien entendu à propos de l'autre aspect. »

Question confuse

Le préambule à la question du participant a duré près de deux minutes.

Après avoir évoqué les milliards consacrés à l'immigration clandestine et suggéré que M. Trudeau devrait être accusé de corruption, l'homme a mentionné l'aide étrangère apportée à l'Afrique et au Moyen-Orient et déclaré que « M. Trudeau doit fumer lui-même de l'herbe ».

Il s'est ensuite tourné vers la Fondation Clinton.

« La Fondation Clinton fait partie de la traite d'enfants et du sacrifice d'enfants, si vous l'étudiez. C'est dans le pizzagate, a déclaré l'homme sous les applaudissements de la foule. Comment pouvons-nous récupérer cet argent? »

M. Scheer a déclaré à l'époque qu'il appréciait les préoccupations de l'homme.

« Je peux vous assurer que, lorsque vous regardez où Justin Trudeau a dépensé de l'argent, il est clair qu'une portion énorme des sommes qu'il a prises aux contribuables canadiens est allée à ses propres projets – vous avez mentionné la Fondation Clinton, vous avez mentionné d'autres exemples où le gouvernement de Justin Trudeau a octroyé des subventions pour embaucher des personnes pour des groupes qui défendent leur idéologie particulière », a déclaré M. Scheer.

Le Canada a fait un don de 20 millions de dollars à la Clinton Health Access Initiative en 2017. L'argent est destiné à aider les jeunes femmes du Nigéria en matière de planification familiale.

Alimentée par les théoriciens du complot, la rumeur pizzagate a gagné un tel élan sur Internet qu'elle a conduit un homme armé à tirer avec une arme d'assaut dans la pizzeria de Washington en 2016.