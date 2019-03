Des femmes mènent une action de perturbation au palais de justice

Quelques-unes sont d’abord entrées à l’intérieur pour crier des slogans. « Aujourd’hui, ensemble, nous disons non à un système de justice qui nous jette de la poudre aux yeux », ont-elles dit, en lançant des confettis en guise de symbole.

Elles ont choisi le palais de justice pour dénoncer le traitement des plaintes pour agressions sexuelles et aussi pour appuyer les victimes.

« On trouve que c’est l’endroit par excellence pour dénoncer, parce qu’il y a beaucoup de dénonciations qui se font. Malheureusement, elles ne sont pas encore retenues par la cour », a souligné Emilia Castro, porte-parole de la Coalition régionale de Québec de la Marche mondiale des femmes.

On est ici parce qu’il faut vraiment s’adapter à la nouvelle réalité. Il faut répondre aux femmes. Emilia Castro, porte-parole de la Coalition régionale de Québec de la Marche mondiale des femmes

D’autres actions similaires

Une cinquantaine de femmes ont formé une chaîne humaine. Photo : Radio-Canada / Fanny Samson

Des femmes ont manifesté devant le palais de justice de Montréal vendredi où Gilbert Rozon, accusé de viol et d’attentat à la pudeur, était attendu.

La porte-parole de l’action de perturbation citoyenne, Marie-Ève Duchesne, rappelle qu’encore beaucoup de plaintes pour agressions sexuelles sont jugées non fondées. Elle donne en exemple le cas de Gilbert Rozon.

Après avoir évalué 14 dossiers de plaignantes qui l’accusent d’agressions et d’inconduites sexuelles, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a déposé des accusations dans un seul dossier.

La commissaire à l’enquête sur les femmes assassinées et disparues, Michèle Audette, a participé à la chaîne humaine. Elle a aussi dénoncé la réponse de la société et des autorités dans le traitement des plaintes.

« Lorsqu’on va dénoncer une agression, ou toutes formes de violences, la réponse sociale ou la réponse gouvernementale n’est pas adéquate. Quand on regarde les statistiques aussi, juste en agressions sexuelles, peu importe les nations, on va dénoncer, mais souvent on va se retrouver dans des cas non fondés. »

Les militantes ont souligné l’initiative des partis provinciaux de mettre en place un tribunal spécialisé dans les crimes sexuels, mais selon Marie-Ève Duchesne, il faut en faire davantage,

« Les agressions, elles continuent, elles se passent en ce moment même, et c’est ça qu’on voulait dénoncer », a-t-elle rappelé.