Nouvelle succursale de la SQDC à Granby

L’ouverture, prévue vers la fin du printemps, se fera dans le local situé au 884, rue Principale. Le local de 2000 pieds carrés se prêtait bien au concept de succursale qui est appliqué dans l’ensemble du réseau de la SQDC. Entre 15 et 20 personnes seront embauchées pour y travailler.

Nous avons choisi la ville de Granby parce que nous estimions qu’il y avait un trou de marché dans cette région-là. Aussi parce que notre mandat est d’attirer les consommateurs de cannabis du marché noir vers le marché légal et, pour ça, il faut rendre l’accès aux consommateurs au produit. Fabrice Giguère, porte-parole SQDC.

La SQDC assure que les problèmes d’approvisionnement des derniers mois se résorbent progressivement et que la situation devrait s’être grandement améliorée au moment de l’ouverture de la succursale de Granby.

Toujours pas de SQDC à Sherbrooke

Il s’agira de la première succursale de la SQDC dans les Cantons-de-l’Est. La succursale de Drummondville est présentement la plus près pour les clients sherbrookois.

La ville de Sherbrooke était pressentie pour obtenir elle aussi une succursale de la société d’État. Selon un porte-parole de la Ville, la SQDC est toujours à la recherche d’un local dans quadrilatère choisi, entre les rues Belvédère et Jacques-Cartier Sud et les rues Galt et King Ouest.

Fabrice Giguère soutient que la SQDC travaille constamment sur son plan de développement, une quarantaine de succursales devraient ouvrir d’ici la fin mars 2020.