Pour le plaisir de jouer au hockey, ensemble

Ça fait maintenant six ans que ces jeunes profitent de ces parties pour s'amuser avec leurs amis.

Jérôme Lévesque Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

L'idée est venue de deux hommes qui voulaient rendre le hockey plus accessible et aussi plus abordable pour les jeunes de la région de Rivière-du-Loup. Coinitiateur du projet, Jérôme Lévesque souligne que des pièces d'équipements sont disponibles pour les jeunes qui en ont besoin.

J'ai ramassé de vieux casques de hockey qui traînaient un peu partout dans les patinoires pour donner l'accès au hockey à des jeunes qui n'avaient pas les moyens de payer de l'équipement. Jérôme Lévesque, co-initiateur du projet de hockey communautaire

Le programme de hockey communautaire est en place depuis six ans Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Partenaire depuis le début, la Ville de Rivière-du-Loup offre des heures pour le hockey sur ses patinoires en soirée. Le programme, qui regroupe maintenant une cinquantaine de joueurs, permet de créer des liens entre les jeunes qui sont divisés en équipes selon le quartier où ils résident. Selon la responsable de la vie de quartier à Rivière-du-Loup, Marie-Anne Caron, ce genre d'activité permet de créer un esprit de communauté.

Ils ont envie d'apprendre à connaître les autres quartiers, pas juste de jouer contre, mais de jouer ensemble. Marie-Anne Caron, responsable de la vie de quartier à Rivière-du-Loup

Le côté amical du programme attire bien des jeunes qui souhaitent s'amuser. C'est le cas de Luca Morin qui a arrêté de jouer au hockey compétitif il y a quelques années. J'aime ça parce qu'on se fait du fun, dit-il. Et si on perd, on ne pleure pas. On rit et on tourne ça en joke!

Les organisateurs espèrent ajouter une ou deux nouvelles équipes l'an prochain, ce qui permettrait d'avoir des représentants de tous les quartiers où il y a des patinoires extérieures.