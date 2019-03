L’urgence déborde à l’Hôpital Georges-L.-Dumont, selon les médecins

La situation à l’urgence est très inquiétante, lance le docteur Rémi LeBlanc. On est en train de fermer des civières parce qu’on a un manque de personnel.

L’urgence de l’Hôpital Georges-L.-Dumont, à Moncton, est normalement munie de 21 civières, dont 8 civières de trauma, soit pour les soins intensifs, et 13 civières d’observation, soit pour les patients qui ont fait des tests et attendent la prochaine étape.

Selon Rémi LeBlanc, président du conseil des médecins et dentistes du CHU Dr Georges-L.-Dumont, neuf civières d’observations ont été retirées cette semaine à cause de la pénurie d’infirmières.

Sur un total de 21 civières, il n'en reste que 14, selon le docteur Rémi LeBlanc. Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Mais la porte-parole du réseau de santé Vitalité, Allison White, nie tout : Il n’y a pas de civière comme telle qui a été fermée du côté de l’urgence.

L’urgence de l’Hôpital Georges-L.-Dumont a plutôt été réaménagée pour mieux servir les patients, assure-t-elle. C’est qu’on a désengorgé l’urgence pour permettre à l’urgence de pouvoir accueillir des patients qui ont besoin d’être accueillis en temps opportun quand ils arrivent à l’urgence.

De pire en pire sur le terrain

Pourtant, la situation sur le terrain prouve le contraire, selon le docteur Rémi LeBlanc. Les patients de l’urgence qui n’ont plus de place sur les civières d’observation sont placés dans les salles d’examen où le personnel est maintenant à l’étroit. Le problème date du début de la semaine et le personnel craint qu'il ne se détériore la semaine prochaine.

Les urgentologues n’ont plus de place pour travailler, les infirmières n’ont plus de place pour travailler, les débordements à l’urgence augmentent, les temps d’attente sont de plus en plus longs, le temps pour les ambulances devient de plus en plus long , dit-il.

Agrandir l’image Le docteur Rémi LeBlanc s'inquiète de la situation à l'urgence de l'Hôpital Georges-L.-Dumont, où il assure que des civières ont été retirées à cause de la pénurie d'infirmières. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Pire encore, si les employés des foyers de soins décident bel et bien d’aller en grève au Nouveau-Brunswick, des résidents pourraient être transférés dans les hôpitaux.

L’hôpital est déjà occupé à 100 % et des fois à 110 %, 115 %. Si en plus les patients des foyers de soins viennent ici, ça va être catastrophique. Rémi LeBlanc, président du conseil des médecins et dentistes du CHU Dr Georges-L.-Dumont

Le docteur Rémi LeBlanc demande donc aux autorités de trouver des solutions. On a besoin de trouver plus d’infirmières, mais aussi de trouver une façon de fonctionner un peu différente. Si on ferme des lits d’observation, il faudrait trouver une autre solution, peut-être ailleurs dans l’urgence.

Il n’y a pas d’espace physique qui est disponible pour faire une aire de débordement comme tel pour désengorger l’urgence , conclut quant à elle Allison White.

En attendant, le niveau d’exaspération des médecins comme Rémi LeBlanc continuer de s’exacerber.

Avec les informations de Michel Nogue