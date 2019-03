Le fédéral verse 100 000 $ à Staca inc.

Ce n’est pas un hasard si l’annonce, livrée par le député de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, a eu lieu le 8 mars. La compagnie est dirigée par trois femmes.

Les trois soeurs ont repris les rênes de l'entreprise spécialisée dans la valorisation des sous-produits industriels il y a trois ans. L’aide financière annoncée vendredi permettra l'achat d'équipement visant à améliorer la productivité de Staca inc.

Cette subvention s'inscrit dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement fédéral. Au Canada, moins de 16 % des entreprises sont détenues par des femmes.

Richard Hébert croit qu'il y a encore beaucoup à faire pour atteindre l’équité en entrepreneuriat.

Grâce à des programmes qui sont destinés directement aux femmes en entreprise, on pense qu’on va pouvoir inverser cette courbe-là. On sait que les hommes qui sont des entrepreneurs ont plus de facilité à avoir accès à du capital de risque.

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean