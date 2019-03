Alexandre Bissonnette porte en appel sa peine de prison

Ses avocats ont déposé une demande en ce sens vendredi au palais de justice de Québec.

Alexandre Bissonnette avait 30 jours à partir du 8 février pour porter sa peine en appel.

Confirmé. Le meurtrier Alexandre Bissonnette conteste sa peine. Son avocat (photo) est au greffe de la Cour d’appel pour déposer les documents. #rcqc pic.twitter.com/u51yag3J9Y — Yannick Bergeron R-C (@justice_quebec) 8 mars 2019

Les avocats de Bissonnette estiment notamment que le juge de première instance a imposé « une peine illégale, manifestement déraisonnable et non indiquée en ordonnant à l'appelant de purger un minimum de 40 années d'emprisonnement avant d'être éligible à une libération conditionnelle ».

En mars 2018, Alexandre Bissonnette a reconnu sa culpabilité à six chefs d’accusations de meurtre et six chefs de tentative de meurtre.

Le 29 janvier 2017, il a fait irruption à la grande mosquée de Québec et a ouvert le feu sur des fidèles.

Avec les informations de Yannick Bergeron

