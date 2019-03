Le taux de chômage se maintient en Alberta

Entre février 2018 et février 2019, il est passé de 6,9 % à 6,8 %.

« En ce qui a trait au secteur spécifique des ressources naturelles, on ne note pas de changement significatif entre février 2018 et février 2019 », commente Bertrand Léveillé, un analyste du marché du travail pour Statistique Canada .

À l’échelle des villes, Calgary continue toutefois de culminer dans les taux de chômage des métropoles canadiennes, mais affiche toutefois une baisse, passant de 8 % en février 2018 à 7,6 % en février 2019.

Sur cette même période, les changements les plus importants à Calgary concernent la baisse du taux de chômage chez les jeunes (15 à 24 ans), passé de 12,6 % à 11,2 % et chez les 55 ans et plus, de 8,4 % à 7,4 %.

Calgary comparable à Montréal

« Le portrait global de Calgary et de Montréal en termes de chômage et de création d’emplois se compare, même si parfois on semble entendre de meilleures nouvelles venant du Québec que de l’Alberta, » précise M. Léveillé.

À Edmonton, le taux de chômage affiche une légère hausse entre 2018 et 2019, passant de 6,8 % à 7 %.

« Pour l’Alberta, on a eu une augmentation très légère de la population active, une augmentation de l’emploi similaire et une légère diminution du chômage », résume Bertrand Léveillé.

Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en février, l'emploi total au Canada a progressé de 369 000 nouvelles personnes employées, soit une augmentation de 2,0 %.