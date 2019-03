34 classes de maternelle 4 ans prévues en Outaouais à l'automne

La maternelle pour les enfants de quatre ans deviendra une réalité en Outaouais dans plusieurs écoles dès la prochaine rentrée scolaire. C'est dans la Vallée-de-la-Gatineau et dans le Pontiac qu'il y en aura le plus.

En tout, il y aura 34 nouvelles classes de maternelles pour les enfants de quatre ans à l'automne 2019. La liste complète des écoles concernées, par commission scolaire, a été publiée vendredi par les ministres de l'Éducation et de la Famille.

Ces écoles ont été choisies en fonction de la disponibilité des locaux fournis par les commissions scolaires, selon le ministère de l'Éducation.

Le ministère québécois de l'Éducation encourage les parents à inscrire leurs enfants en vue de l'automne prochain. Jusqu'à présent, le programme de maternelle quatre ans s'adressait uniquement aux enfants des milieux défavorisés, mais ce service sera désormais offert à tous, sans être obligatoire.

La maternelle quatre ans, gratuite et non obligatoire, permettra une détection et une prise en charge rapides des enfants ayant de potentiels retards de développement, tout en leur offrant des apprentissages par le jeu. C’est une offre qui se veut complémentaire au réseau actuel des services de garde éducatifs à l’enfance , a fait savoir le ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, par voie de communiqué.

Voici les écoles dans lesquelles il y aura l’ajout d’une classe de maternelle quatre ans : Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais École du Coeur-de-la-Gatineau, Bâtiment Saint-Nom-de-Marie à Lac Sainte-Marie

École du Coeur-de-la-Gatineau, Bâtiment Sainte-Thérèse à Cayamant

École du Coeur-de-la-Gatineau, Bâtiment Sacré-Coeur à Gracefield

École Le Rucher de la Vallée-de-la-Gatineau, Bâtiment Laval à Sainte Thérèse de la Gatineau

École Le Rucher de la Vallée-de-la-Gatineau, Bâtiment Sacré-Coeur à Grand-Remous

École Le Rucher de la Vallée-de-la-Gatineau, Bâtiment Académie Sacré-Coeur à Maniwaki

École Le Rucher de la Vallée-de-la-Gatineau, Bâtiment Dominique-Savio à Montcerf-Lytton

École des Petits-Ponts, Bâtiment Saint-Pierre (x 2), à Fort-Coulonge

École des Petits-Ponts, Bâtiment Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, à l’Isles-aux-Alumettes

École des Petits-Ponts, Bâtiment St-John’s, à Campbell's Bay

École des Petits-Ponts, Bâtiment Sainte Anne, no 1, à l’Île-du-Grand-Calumet

École des Petits-Ponts, Bâtiment Sainte Marie, à Otter Lake Commission scolaire des Portages de l’Outaouais École au Coeur-des-Collines, Bâtiment Sainte-Cécile, à La Pêche

École de la Vallée-des-Voyageurs, Bâtiment Notre-Dame-de-la-Joie, à Luskville

École de la Vallée-des-Voyageurs, Bâtiment Sainte-Marie, à Pontiac

École Jean-de-Brébeuf à Gatineau

École Saint-Rédempteur à Gatineau

École Notre-Dame à Gatineau

École Saint-Paul à Gatineau Commission scolaire Western Quebec Woodland Elementary à Maniwaki

Queen Elizabeth à Kazabazua Commission scolaire au Cœur-des-Vallées École Maria-Goretti (x 2) à Thurso

École Providence/ J.-M.-Robert, Bâtiment Providence à Saint-André-Avellin

École Adrien-Guillaume à Chénéville

École de la Montagne à Notre-Dame-de-la-Salette

École du Boisé à Gatineau Commission scolaire des Draveurs École La Source (x 4) à Gatineau

École de la Traversée, Bâtiment Lavigne (x 2), à Gatineau

Dès septembre, il y aurait ainsi 644 classes de maternelle quatre ans au Québec.

Quels critères? Pour être éligibles, les enfants devront avoir quatre ans avant le 1er octobre. Une demande d’inscription devra également être remplie par les parents. Aucun redoublement n’est prévu. Par ailleurs, les parents dont l’enfant fréquente ces établissements pourraient rencontrer les enseignants à dix reprises au cours de l’année scolaire.

Avec les informations de Rachel Gaulin