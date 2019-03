Suivez en direct notre table ronde Femmes en art : le plafond de verre

Elles sont artiste visuelle, cinéaste, danseuse et chorégraphe, chef d'orchestre et chanteuse. Dominique Rey, Danielle Sturk, Anne Manson et Sydney Clarke sont rassemblées pour échanger sur un phénomène sociétal : le plafond de verre.

Ce terme décrit une réalité discriminatoire à l'égard d'un groupe d'individus. Existe-t-il un ou plusieurs plafonds de verre pour les femmes artistes?

Depuis la création de la cérémonie des Oscars en 1929, seuls 7 % des lauréats, toutes catégories confondues, sont des femmes. En Amérique du Nord, 5 % des chefs d’orchestre sont des femmes. Parmi les 30 expositions les plus fréquentées en 2017 dans les différentes capitales culturelles mondiales, seules deux étaient consacrées au travail d'artiste femme. Existe-t-il un plafond de verre pour les femmes artistes? Poser la question c'est un peu y répondre.

Place à la discussion.