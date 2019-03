Le conseil de bande de Kitigan Zibi menace de bloquer des sentiers de motoneige

Le club de motoneige les Ours Blancs a reçu une lettre jeudi de la communauté algonquine de Kitigan Zibi l'avisant que ses membres n'auraient plus le droit de traverser les sentiers du territoire de la réserve située à Maniwaki.

Ce conflit a débuté lorsqu'un Autochtone de la réserve s’est fait intercepter sur un sentier par un agent de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec (FCMQ). Ce dernier lui aurait donné une contravention, parce qu’il n’avait pas le permis pour y circuler.

Le conseil de bande de Kitigan Zibi a donc décidé de revendiquer le droit de circuler sans droits d'accès dans tous les sentiers de leur territoire ancestral, c’est-à-dire de Val-d’Or à Mont-Laurier. Il a menacé de refuser l'accès aux motoneigistes sur leurs terres. La FCMQ aurait refusé leur requête, selon le président et directeur général du club de motoneige les Ours Blancs, Sylvain Marchand.

Le conseil de bande de Kitigan Zibi aurait alors décidé de mettre ses menaces à exécution.

Quiconque traversant notre territoire en empruntant les sentiers peut être passible d’une amende pour intrusion , peut-on lire dans la lettre de du conseil de bande.

Les sentiers ne sont pas bloqués pour le moment, puisqu'une rencontre est d'abord prévue mardi entre la Chambre de commerce de Maniwaki et le conseil de bande pour tenter de régler la situation.

Une dizaine de kilomètres pourrait éventuellement être fermée aux amateurs de véhicules hors route.

Ça vient fermer le sud, autrement dit, Gatineau, Pontiac vers Maniwaki , affirme M. Marchand.

Il va y avoir des impacts énormes pour la région! Sylvain Marchand, président et dg du club de motoneige les Ours Blancs

La communauté de Kitigan Zibi, le club et la FCMQ disent vouloir trouver une solution le plus rapidement possible.

Avec les informations de Jean-François Poudrier