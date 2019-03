Elle ne peut plus faire son rituel de purification dans son logement

Si je ne suis pas autorisée à exprimer mes propres croyances entre les quatre murs de ma propre maison, alors où devrais-je aller? Michelle Sanderson, locataire

Le message envoyé par la régie du logement de Battlefords interdit aux résidents de fumer le cannabis, le tabac, la cigarette électronique ou de produire de la fumée liée à une cérémonie de purification.

« Vous demandez au Créateur de venir vous aider avec ça. C’est une importante partie de votre journée », a-t-elle renchéri.

La régie du logement de Battlefords explique sa décision par l’entrée en vigueur en août dernier du règlement de la Société de logement de la Saskatchewan.

Selon le règlement, les locataires peuvent effectuer une cérémonie de purification en brûlant de la sauge dans les endroits réservés aux fumeurs ou obtenir une permission spéciale, peut-on lire dans une session de questions et réponses sur la réglementation.

Dans une expérience professionnelle antérieure, Mme Sanderson a raconté que certains de ses collègues étaient préoccupés par les effets sur la santé, mais elle n’a jamais été en mesure de trouver une recherche sur les produits chimiques ou les toxines provenant de la combustion de la sauge.

Possible atteinte à la Charte, dit un avocat

Un avocat de North Battleford dit qu'il a donné conseil à une personne touchée par ce type de règlement.

« C'est une partie importante de la vie des gens, dit Benedict Feist. Et alors que d'autres cas ont été soulevés par des décisions de propriétaires privés, dans ce cas-ci, c’est le gouvernement de la Saskatchewan qui agit à titre de propriétaire », poursuit l’avocat.

« Le gouvernement doit être conscient qu’il est soumis à la Charte et s’assurer qu’il pense aux droits des personnes et à leur façon de pratiquer leurs rites et leur culture chez eux comme ils l’entendent », soutient Me Feist.

Le gouvernement de la Saskatchewan a répondu aux questions de CBC en affirmant que la politique est en place « car la fumée nuit à la qualité de l’air et est particulièrement nocive pour les personnes atteintes de maladies cardiaques, de cancers ou d’autres problèmes médicaux ».

D’après les informations de Janani Whitfield, CBC