Andrew Scheer veut abolir la TPS sur le chauffage résidentiel

De passage dans une ferme de Rosser, au Manitoba, le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, veut éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) pour le chauffage résidentiel si son parti est élu aux élections fédérales cet automne.

Il estime que les Canadiens pourraient ainsi épargner 107 $ par année.

« Cette mesure va retourner 1,5 milliard dans les poches des Canadiens et dans notre économie », affirme le chef conservateur.

« Chauffer son domicile durant l’hiver n’est pas un luxe, c’est une nécessité. On ne taxe pas les autres nécessités comme les aliments et on ne devrait pas taxer le chauffage domiciliaire », soutient-il.

Le président de la Fédération canadienne des contribuables pour les Prairies, Todd MacKay, voit d’un bon œil l’annonce du parti d’opposition.

« C’est bon de donner un peu de repos aux Canadiens, surtout lorsqu’on sait que la taxe carbone arrive prochainement », a-t-il déclaré.

Il soutient cependant que les Canadiens seraient plus avantagés s’ils pouvaient bénéficier d’une diminution de la TPS sur tous les produits plus tôt que choisir certains secteurs.

Le président pour les Prairies de la Fédération canadienne des contribuables, Todd MacKay. Photo : Radio-Canada

Andrew Scheer a aussi attaqué la taxe sur le carbone du parti libéral, promettant de l’abolir.

« Sa taxe sur le carbone augmentera le coût de nécessités quotidiennes comme le carburant, les aliments et le chauffage domiciliaire et rendra la vie plus chère pour tout le monde. Comme premier ministre, je remettrais de l’argent dans les poches des Canadiens, là où il doit être », a affirmé M. Scheer.

L’économiste de l’Université de Winnipeg, Phil Cyrenne, explique qu’Andrew Scheer tente de se positionner politiquement à l’opposé de ce que propose le premier ministre Justin Trudeau.

« C’est étrange qu’il cible particulièrement ce domaine. On dirait qu’il essaye de renverser les effets de la taxe sur le carbone », affirme l’économiste.

Selon lui, Andrew Sheer tente de séduire l'électorat en s'attaquant au chauffage résidentiel, car les gouvernements ont moins de flexibilité pour jouer avec ces coûts comparativement aux transports.

« Lorsque le coût du carburant automobile augmente, les gouvernements ne s’inquiètent pas, les gens peuvent prendre le transport en commun si c’est trop cher. Cependant, quand le prix du chauffage résidentiel augmente les gouvernements ont tendance à s’inquiéter de la qualité de vie des gens », explique-t-il.