De coéquipières au Tournoi pee-wee à rivales aux Jeux du Québec

Il y a deux ans, Laurence Gervais, Noémie Rivest et Sidney Ullmann étaient de la formation historique d'Équipe Québec Féminin qui avait atteint la finale du Tournoi de hockey pee-wee de Québec. Vendredi soir, la première affrontera plutôt ses deux ex-coéquipières pour une place en finale du tournoi de hockey féminin des Jeux du Québec.

C’est plaisant de revoir les filles avec qui on a joué il y a deux ans. Même si on s’affronte, on a toujours du plaisir. Mais tu veux battre tes amies, ça c’est sûr , admet Laurence Gervais, attaquante pour la formation de l’Outaouais.

L’ex-porte-couleur d’Équipe Québec Féminin et ses coéquipière ont rendez-vous avec la formation du Lac-Saint-Louis, en demi-finale, vendredi soir. C’est donc dire qu’elle devra se frotter dans la défensive adverse à deux de ses ex-coéquipières au Tournoi pee-wee, Noémie Rivest et Sidney Ullmann.

Depuis leur passage dans la formation provinciale, les joueuses ont gardé contact, explique Noémie Rivest, qui était capitaine de l’équipe en 2017. Mais venant de différentes régions, elles ne se croisent qu’à l’occasion dans des tournois, ajoute Sidney Ullmann.

C’est plaisant de voir les filles dans les corridors et de se saluer depuis le début des Jeux. On n’est pas des amies sur la glace, mais en dehors on le sera toujours.

En février 2017, l’équipe entraînée par Caroline Ouellette avait perdu son premier match au Tournoi pee-wee avant de tout gagner dans le tournoi de la deuxième chance, à l’Arpidrome, pour finalement revenir en finale sur la glace du Centre Vidéotron avec une imposante foule pour la supporter.

Hier, on est allé à l’Arpidrome pour encourager les patineurs de vitesse et juste d’entrer à nouveau dans l’aréna c’était vraiment spécial. Ça m’a rappelé tous les bons moments qu’on a eus. On avait gagné un match en prolongation, un autre en fusillade , raconte Laurence Gervais.

Le sentiment que la foule était toujours là pour nous encourager, même les joueurs des autres équipes nous encourageaient, je vais toujours me souvenir de ça , se rappelle Noémie Rivest.

C’était malade de se lever matin et d’aller jouer au hockey, un peu comme ici. Ça m’a beaucoup aidé avec ma confiance , confie pour sa part Sidney Ullmann.

Peu importe le résultat du match de demi-finale les opposant, vendredi soir, les trois joueuses s’entendent pour dire que leurs participations au Tournoi pee-wee de Québec et aux Jeux du Québec resteront parmi les moments les plus forts de leur parcours de hockeyeuses.