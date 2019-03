Le genre des élèves des écoles de la Nouvelle-Écosse pourra désormais être identifié par un « X », en plus des genres masculin ou féminin.

Présentement, les systèmes informatiques utilisés par les écoles de la province n’enregistrent que le sexe biologique, masculin ou féminin, tel qu’indiqué sur les documents légaux, généralement le certificat de naissance.

Ce mois-ci, la mention « sexe » sera remplacée par « genre ». Les options de genre seront « F » pour féminin, « M » pour masculin, ou « X » pour toute autre identité.

Le sexe et le genre d’une personne sont deux choses différentes. Le sexe est déterminé par les attributs biologiques d’un être humain (Nouvelle fenêtre) , selon les Instituts de recherche en santé du Canada. Selon Statistique Canada, le genre fait référence à ce que ressent intimement une personne .

Le genre « X » pourra être indiqué au dossier de l’étudiant si l’élève de la 7e à la 12 année en fait la demande. Pour les élèves de la prématernelle à la 6e année, le changement ne peut être effectué que par les parents ou tuteurs légaux, et non par l’enfant lui-même.

En cas de désaccord entre les parents et l’enfant, les écoles prendront la décision qui sera jugée la moins préjudiciable à l’enfant, indique une note envoyée aux parents par le ministère de l’Éducation.

Mauvaise identification du genre : un risque pour la sécurité

Les étudiants trans sont sujets à un haut degré de harcèlement et de violence , souligne Kate Shewan, la directrice de Youth Project, une organisation dédiée aux droits des jeunes personnes LGBT+.

Une étude publiée en 2017 (Nouvelle fenêtre) a conclu à des niveaux de détresse psychologique, de dépression, d’automutilation, d’idées suicidaires et de tentatives de suicide plus élevés chez les personnes transgenres âgées de 14 à 25 ans, et en particulier chez celles âgées de 14 à 18 ans, comparativement à la population générale au Canada.

Mme Shewan rapporte avoir entendu de nombreux exemples de jeunes dont le genre a été incorrectement identifié en classe par un enseignant, souvent un professeur substitut, au moment de prendre les présences.

D’être exposé comme trans contre son gré rend un étudiant très vulnérable et met en danger sa sécurité, indique-t-elle.

En janvier, la Nouvelle-Écosse a apporté des modifications à sa Loi sur les statistiques vitales, qui permet aux résidents de la province de choisir « X » comme genre sur leur certificat de naissance. Un étudiant qui désigne son genre de cette manière à l’école n’a pas à effectuer de démarches au bureau des statistiques vitales de la province ; la désignation ne prend effet que dans le dossier scolaire de l’étudiant.