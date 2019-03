Les femmes peinent toujours à se loger en Estrie

Le Comité des femmes du FRAPRU et ConcertAction Femmes Estrie présentaient ce vendredi son « dossier noir » sur l'état des conditions de vie des femmes en logement. Les organismes constatent qu'encore aujourd'hui des milliers de femmes n'ont pas accès à des logements décents et accessibles financièrement.

Selon les constats du FRAPRU, le Front d’action populaire en réaménagement urbain, il existe toujours un écart entre les revenus des ménages en logement dont le principal soutien financier est un homme et ceux dont le principal soutien est une femme.

Les loyers sont extrêmement élevés comparativement aux revenus des femmes , souligne Marie-Danielle Larocque, agente à la vie associative ConcertAction Femmes Estrie. L’Institut de la Statistique du Québec indique que le revenu des femmes équivaut à 88 % du revenu des hommes.

Une trop grande part du budget

Les femmes âgées de 15 à 24 ans sont celles qui dépensent en moyenne le plus pour se loger, soit plus de 50 % de leur revenu. Une femme de plus de 75 ans sur deux dépense plus de 30 % de son revenu en logement.

Les femmes immigrantes sont aussi nombreuses à payer trop cher pour leur logement. Parmi celles arrivées depuis 2011, 41,8 % d’entre elles déboursent plus du tiers de leur revenu pour se loger.

Le manque de logements abordables mène à résider dans des logements insalubres et il y a des violences qui sont vécues par certaines locataires soit de la part des propriétaires, de cochambreurs ou de concierges , rapporte Marie-Danielle Larocque.

Manque de logements en tous genres

ConcertAction Femmes Estrie constate un manque important du nombre de logements adaptés aux besoins des femmes.

Le nombre de grands logements pour les familles nombreuses, particulièrement pour les familles immigrantes, est insuffisant. Les logements adaptés pour des personnes vivant avec un handicap ne représentent que 10 % du parc locatif de l’Estrie. Les femmes judiciarisées ont de la difficulté à trouver des logements supervisés. Finalement, les logements pour les femmes en situation de violence s’ajoutent aussi à cette liste.

Plus de logements et de politiques

Pour rétablir cet écart, le FRAPRU demande 50 000 logements sociaux sur cinq ans. L’organisme soutient que la baisse du taux d’inoccupation des logements à Sherbrooke de 5,4 % à 2,6 % au cours de la dernière année ne rendra que plus difficile la recherche de logement pour les femmes.