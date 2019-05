La passion de Louis Balcaen : gérer une ferme laitière

Louis Balcaen a passé la majorité de sa vie sur une ferme à La Broquerie. Il a été la troisième et dernière génération à tenir les rênes de la ferme laitière qui a appartenu à la famille Balcaen depuis le début du 20e siècle.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Ces reportages publiés en 2016 s'appuyaient sur une série de rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

En compagnie d’Anika Gauthier, élève à l’école Saint-Joachim à La Broquerie, l’homme qui a vendu l’entreprise en 2002 revient sur les 40 ans pendant lesquels il en a été le propriétaire.

La passion de Louis Balcaen

Ses parents ne l’encourageaient pas à prendre la relève parce qu’ils avaient connu des années difficiles, mais Louis Balcaen a tout de même décidé d’exploiter la ferme familiale malgré les défis. La ferme, c’était sa passion.

« C’était ma vie, mon travail et mon revenu. C’est ce qui nous a permis d’élever une famille. Ma meilleure expérience, je crois que c’était d’avoir une ferme qui fonctionnait bien, qui nous permettait de bien gagner notre vie et de travailler en équipe. »

« À la fin, on avait une douzaine d’employés, alors c’était un travail d’équipe avec les différents secteurs, les récoltes, la production laitière, la nutrition. On a eu de très très bons employés, qui nous ont beaucoup aidés et avec qui cela a été un plaisir de faire équipe. »

Aucun des enfants de Louis n’a voulu prendre la relève pour s’occuper du troupeau de 300 vaches. « Il faut avoir de la passion, c’est la chose que j’ai toujours encouragée chez mes enfants. Faites ce que vous aimez, vous allez jouir beaucoup plus de la vie », conseille Louis Balcaen.