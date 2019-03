Disparition du couple Blais : les recherches se déplacent au sud de Timmins

La compagnie Samsung a collaboré afin déterminer d'où le signal du téléphone de Jody Blais a été transmis pour la dernière fois. Il aurait été émis dans le secteur de Gogama, au sud de Timmins.

C’est la raison pour laquelle l'équipe dirigée par un ami du couple, Gilbert Mondoux, a décidé de quitter Kapuskasing.

Les bénévoles concentrent leurs efforts près de la route 101 à l'ouest de Timmins et au nord de Gogama. Les avions destinés à la recherche convergent également vers ce nouveau périmètre.

Malgré le fait qu'il se soit écoulé quatre jours depuis la disparition du couple, M. Mondoux garde espoir. Jody est bien équipé, il est un excellent pilote, explique M.Mondoux. Les chances sont bonnes. On est quand même inquiets, mais je crois qu’il a encore des chances.

Jody Blais et sa conjointe ont disparu alors qu’ils voyageaient en hélicoptère. Ils revenaient d'un voyage à Nashville, selon la soeur de Jody, Charlène Blais. Cette dernière est également persuadée de retrouver le couple sain et sauf.

C’est la seule option qu’on prend. On est positif. La température est belle, on a l’appui de tous nos amis, notre famille. On est vraiment confiants qu’aujourd’hui les secours arrivent [au couple].

Charlène Blais, frère de Jody Blais