Recrutement de médecins francophones au rural : des défis et des solutions

Plus de 50 postes bilingues sont actuellement affichés dans les domaines de la santé et des services sociaux au Manitoba. Le manque de médecins de famille capables d'exercer en français reste une réalité dans les régions rurales. Pour l'Office régional Santé Sud, si la recherche de médecins francophones est toujours un défi, elle est aussi plus simple aujourd'hui.