Un projet de loi sur les noms composés pour les couples mariés

Les époux auraient ainsi la possibilité de combiner gratuitement leurs noms respectifs par un trait d’union ou en les transformant en un seul mot. Le nom composé serait reconnu par les services gouvernementaux comme BC Services et le bureau de délivrance des permis de conduire.

Le projet de loi prévoit de rendre l’adoption des noms composés aussi simple que l’adoption du nom de l’époux. Actuellement, associer les noms de famille est considéré comme un changement de nom. La province impose des frais de 137 $.

Aujourd’hui, en Colombie-Britannique, si on se marie, on est discriminée si on ne veut pas prendre le nom de son époux. Mary Polak, députée provinciale de Langley

La députée de Langley avait déposé un projet de loi le 8 mars 2018, Journée internationale des femmes, pour amender la loi sur les noms en Colombie-Britannique. Il n’avait pas été adopté. Presque un an plus tard, Mary Polak a donc déposé un projet de loi similaire.

Un projet de loi sur les écarts de salaire

Pour sa part, la députée libérale Stephanie Cadieux a déposé, jeudi, un projet de loi obligeant les entreprises d'au moins 50 employés à publier la moyenne des salaires et les avantages sociaux qu’elles offrent aux femmes et aux hommes. Pour la députée de Surrey Sud, cette obligation encouragerait les entreprises à mettre fin à l’iniquité salariale entre les hommes et les femmes dans le monde du travail.

Le premier ministre, John Horgan, a salué l’initiative et promis que lui et son équipe l’étudieraient attentivement.