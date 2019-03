Courir le marathon de Boston comme remède à un attentat

Il y a deux ans, Saïd Akjour était atteint par une balle lors de la tuerie à la grande mosquée de Québec. Le 15 avril prochain, il s'élancera pour une course de 42,2 km. Un défi hautement symbolique, puisque M. Akjour est inscrit au marathon de Boston, où un attentat a eu lieu en 2013.

L’homme de 46 ans ne sera pas seul dans sa situation : une dizaine d’autres victimes d’actes violents venus de plusieurs pays tenteront aussi de compléter le marathon, ce jour-là.

En côtoyant des personnes ayant vécu un traumatisme comparable au sien, M. Akjour espère « aller chercher un peu d’énergie », mais aussi donner un peu d’espoir en partageant l’exemple de Québec.

Je trouve que les gens ont surmonté ce grand événement [à force] de parler, de s'ouvrir, de tisser de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Saïd Akjour

Ce rassemblement inusité n’est toutefois pas le fruit du hasard; c’est plutôt l’œuvre de l’organisme One World Strong (OWS).

Créé par des survivants de l’attentat du marathon de Boston, qui a fait 3 morts et 264 blessés, OWS a mis sur pied un réseau international pour permettre aux victimes d’actes violents de partager leur expérience.

Deux bombes ont explosé près du fil d'arrivée lors du marathon de Boston en 2013 Photo : AP/Ken McGagh

Lors du premier anniversaire de l’attentat à la grande mosquée, en 2018, le président d’OWS est venu à Québec. C’est là qu’il a rencontré M. Akjour et qu’il lui a proposé de courir le marathon de Boston.

« Je n'ai jamais pensé que ça allait se réaliser, mais c'est en 2019 que ce rêve va se réaliser! Pour moi, c'est important d'y aller », dit M. Akjour.

Saïd Akjour (à gauche) et Dave Fortier (à droite) se sont rencontrés lors du premier anniversaire de l'attentat à la grande mosquée Photo : Dave Fortier

Rassembler pour guérir

Le président et cofondateur d’OWS, Dave Fortier, est lui-même un survivant de l’attentat de Boston. Il se souvient d’avoir salué ses enfants, tout près du fil d’arrivée, avant que la première bombe n’explose sur Boylston Street.

« C’était à ma gauche, raconte-t-il. Je me souviens de la chaleur. Je me souviens de l'onde de choc qui s’étendait. »

C’était comme si quelqu’un était arrivé derrière moi et m’avait frappé la tête, à l’endroit où sont mes oreilles. Je ne pouvais rien entendre. Tous les sons étaient étouffés. Dave Fortier, président et cofondateur de One World Strong

Dave Fortier lors du marathon de Boston, en 2013 Photo : Dave Fortier

Dave Fortier a reçu des éclats de métal dans un pied et a perdu de la capacité auditive dans l’oreille gauche.

Après l’attentat, d’autres victimes et lui ont reçu la visite de vétérans américains, qui avaient eux aussi vécu des événements traumatisants. C’est là qu’est née l’idée d’un organisme dédié à un soutien mutuel entre victimes.

« C’est une chose pour un docteur, une infirmière, un thérapeute ou même un membre de la famille de dire "ça va aller". C’est différent quand une autre personne, avec une blessure semblable à la tienne, te dit la même chose parce que tu sais qu’elle est passée à travers », explique Dave Fortier.

Elles sont dans le processus de guérison, elles peuvent partager des histoires avec toi, elles peuvent se reconnaître en toi mieux que quiconque. David Fortier, président et cofondateur de One World Strong

Dave Fortier, président et cofondateur de One World Strong Photo : Dave Fortier

Dave Fortier raconte qu’en 2014, l’organisation du marathon de Boston a offert l’inscription gratuite aux blessés de l’année précédente. Depuis, OWS offre cette possibilité à des victimes de partout dans le monde, chaque année.

« C’est une façon pour les gens de focaliser […] leur énergie, de se concentrer à guérir, et nous utilisons le sport pour ça », dit M. Fortier.

Entraînement intensif

Le marathon de Boston est reconnu comme l'un des plus prestigieux, mais aussi des plus exigeants. Les temps de qualification normalement requis pour les participants ont été spécialement mis de côté pour M. Akjour et les autres coureurs de OWS.

M. Akjour a toutefois déjà participé à des courses dans le passé. En entraînement intensif depuis deux mois, il place aujourd’hui cette activité physique sur un pied d’égalité avec son autre passion : l’écriture.

« C'est des remèdes naturels qui sont à la portée, qui dégagent les idées noires ou les idées de vengeance. Ce sont des remèdes naturels pour donner l'exemple que la violence n'a pas sa place à Québec et ailleurs aussi. »

Lorsqu’il pense au marathon de Boston, M. Akjour admet en riant qu’il ne rêve pas à la première place sur le podium. « L'objectif, c'est de le finir, et de le finir en courant, à part ça! Je ne vais pas arrêter. »