La Maison-Blanche perd (encore) son directeur des communications

Le directeur des communications et chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, Bill Shine, a remis sa démission et ira plutôt travailler à la campagne électorale de Donald Trump en vue de la présidentielle de 2020, a annoncé la porte-parole Sarah Sanders, vendredi.

Ancien dirigeant de la chaîne Fox News, M. Shine a démissionné jeudi et agira désormais comme conseiller principal au sein de l'équipe de campagne, a précisé Mme Sanders.

M. Shine était entré en poste en juillet, 14 mois après avoir quitté la chaîne conservatrice dans la foulée d'accusations selon lesquelles il n'avait pas posé de gestes suffisamment fermes pour s'attaquer aux cas d'inconduite sexuelle au sein de l'entreprise.

Bien qu'il n'ait pas lui-même été visé par des allégations, le nom de M. Shine a été cité dans de nombreuses poursuites concernant des cas d'inconduite sexuelle.

Il était également le sixième directeur des communications de la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump. Jason Miller, Sean Spice, Mike Dubke, Anthony Scaramucci et Hope Hicks l'ont tous précédé dans ce poste.

Mme Hicks avait quitté son poste d'assistante du président et de chef de cabinet adjoint pour les communications en février 2018.

« Servir le président Trump et ce pays fut l'expérience la plus gratifiante de toute ma vie. Avoir fait partie de tout ce que ce président a fait pour le peuple américain fut réellement un honneur. J'ai hâte de travailler à la campagne de réélection du président Trump et de passer plus de temps avec ma famille », a indiqué M. Shine par voie de communiqué.

Trump mécontent?

Le temps passé par M. Shine dans l'aile l'ouest de la Maison-Blanche a mené à des résultats mitigés; impossible de savoir à quel point il fut en mesure de modifier la stratégie de communication de la Maison-Blanche.

Une source a indiqué à CNN que le président a remis en question le jugement de M. Shine sur plusieurs dossiers, ces derniers mois, entre les élections de mi-mandat et la paralysie partielle, à la fin de l'an dernier.

Toujours selon ces sources, M. Shine a largement été réduit à un rôle mineur, et n'a pas démontré de capacité à structurer une stratégie de communication.

L'ex-dirigeant de Fox News est par ailleurs l'un des instigateurs de la réduction importante de l'accès des journalistes à la Maison-Blanche, y compris les conférences de presse quotidiennes. Il n'y a pas eu de telle disponibilité médiatique depuis le 28 janvier.

Avec Reuters et CNN