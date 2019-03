La toxoplasmose, une maladie due à un parasite qui touche une personne sur trois

Or cette infection peut comporter des risques pour l’être humain. Si l'infection est contractée durant la grossesse ou quelques semaines avant, les dangers pour le fœtus d'une femme enceinte comprennent notamment la perte de la vue ou des dommages au cerveau, qui apparaîtront au cours du développement de l'enfant.

La vétérinaire et étudiante au doctorat au département de microbiologie vétérinaire du Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest, Émilie Bouchard, étudie la toxoplasmose chez les lynx et les renards arctiques dans le nord du Canada, et plus particulièrement au nord du Québec.

Un tissu infecté par le parasite Toxoplasma gondii Photo : University of Chicago Medical Center/David Ferguson

Selon elle, l'exposition aux parasites est très élevée dans les communautés inuites au nord du Québec, comparativement au reste du Canada.

« On parle d’une zone prévalente, une présence d’anticorps de 60 %, comparativement à 15 % dans le reste du Canada », explique-t-elle en ajoutant que la consommation importante de viande crue dans les communautés inuites est l’hypothèse la plus plausible pour expliquer les infections.

Plusieurs modes de transmission

La toxoplasmose peut se transmettre de plusieurs façons.

Émilie Bouchard explique que l’infection peut être contractée en buvant de l’eau contaminée d’une source où des chats sont passés, ou par des fruits et légumes qui auraient été au contact d'animaux contaminés.

Le parasite se transmet également par la consommation de viande crue, ou encore par une mère à son fœtus. « À ce moment-là, il y a de graves conséquences d’anomalies congénitales », prévient la vétérinaire.

Elle soutient toutefois que dans la majorité des cas, les signes d’infection sont très bénins, voire inexistants.

Souvent, on ne s’en rend même pas compte. Émilie Bouchard, vétérinaire

Émilie Bouchard soutient que, si des symptômes se présentent, ils ressemblent habituellement à ceux d’une grippe, comme la fièvre, la toux, ou des douleurs musculaires.

Le parasite peut néanmoins s’avérer très dangereux pour les gens dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients atteints d’un cancer ou du sida. Ces derniers peuvent développer une inflammation au cerveau, de même que des problèmes oculaires ou pulmonaires.

Afin de prévenir l’infection, Émilie Bouchard recommande de bien cuire la viande ou de la congeler durant trois jours.

Avec les informations de l’émission Point du jour