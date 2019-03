Variation nuancée du taux de chômage dans l’Est-du-Québec

Le taux de chômage a connu un recul d'environ 1,5 % sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec par rapport à la même période l'an dernier. En Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent, les résultats révélés par Statistiques Canada ne permettent pas de conclure qu'une variation du taux de chômage a eu lieu.

Selon les dernières données de Statistique Canada au sujet de la population active, le taux de chômage sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec s'établissait à environ à 5,6 % il y a un an et tourne aujourd’hui autour de 4,1 %.

Les données les plus récentes ont une erreur type d’un point de pourcentage deux fois sur trois.

Le taux de chômage estimé en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine est passé de 14,6 % à 15,2 %.

Dans le Bas-Saint-Laurent, l’estimation est passée de 5,6 %, il y a un an, à 7,2 % aujourd’hui.

Selon l’économiste de Statistiques Canada Emmanuelle Bourbeau, les données de ces régions n’indiquent pas nécessairement une variation puisque la marge d’erreur est plus grande que l’intervalle de confiance.

Au Québec, l'emploi a légèrement augmenté en février et le taux de chômage s'établit à 5,7 %.

Le taux de chômage au Canada en février est à 5,8 %.