L'avez-vous vu? Des abeilles qui savent additionner et du venin d'araignée pour remplacer le Viagra

Les abeilles aussi bonnes en maths qu'un chimpanzé?

Les abeilles plus intelligentes qu’on pensait? Une nouvelle étude (Nouvelle fenêtre) révèle que les abeilles peuvent faire des calculs arithmétiques complexes en utilisant des couleurs en guise de symboles mathématiques.

D’autres animaux – certaines araignées et grenouilles – peuvent comprendre une variation de quantité, mais l’utilisation de symboles mathématiques avait jusqu'à maintenant seulement été observée chez des perroquets et des chimpanzés.

Une abeille à miel. Photo : iStock

Même si l’abeille à miel (Apis mellifera) a un cerveau 20 000 fois moins gros que celui d’un humain, elle comprend le concept du zéro. De plus, les chercheurs ont réussi à entraîner les insectes à associer le bleu au signe de l’addition et le jaune à celui de la soustraction. Les abeilles ont associé les couleurs au bon symbole dans près de 70 % des cas.

Cette découverte pourrait aider les scientifiques à développer de nouvelles approches en intelligence artificielle et en apprentissage automatique.

Le venin d’araignée plus efficace que le Viagra?

L'araignée Phoneutria nigrivente Photo : Lawrence Reeves / Université de la Floride

La piqûre d'une araignée qui provoque chez sa victime une érection de quatre heures avant de mourir pourrait aider un jour des millions d'hommes à surmonter le dysfonctionnement érectile.

C’est ce qu’ont découvert des scientifiques de l’Université fédérale de Minas Gerais (Nouvelle fenêtre) qui étudient les araignées-bananes.

Les chercheurs ont extrait les toxines du venin et les ont incorporées sous une forme synthétique dans un gel, et elles ont mené à des érections prolongées, mais heureusement sans piqûre.

Le médicament agit en augmentant la production d'oxyde nitrique, qui dilate les vaisseaux sanguins qui alimentent le pénis, le faisant gonfler de sang.

Lors d'essais menés sur des souris et des rats présentant un dysfonctionnement érectile, ils ont constaté que le pénis était gonflé « durant environ 60 minutes ».

Les auteurs de l’étude écrivent dans le Journal of Sexual Medicine que le composé PnPP-19 pourrait devenir « une alternative prometteuse pour le traitement de la dysfonction érectile ».

Faire exploser un astéroïde : Hollywood s'est trompé

Images montrant étape par étape comment la gravité provoque la ré-accumulation des fragments d’astéroïdes dans les heures qui ont suivi l’impact. Photo : Charles El Mir/Johns Hopkins University

Les réalisateurs de films-catastrophes devront revoir leurs scénarios, car une nouvelle étude démontre que faire exploser des astéroïdes pour prévenir une collision avec la Terre est plus complexe que prévu.

Selon des chercheurs de l’Université John Hopkins et Maryland (Nouvelle fenêtre) , il faudrait une force beaucoup plus grande qu’initialement prévu pour faire exploser un astéroïde.

Ils ont simulé la collision entre deux astéroïdes : l’astéroïde cible, d'un diamètre de 25 kilomètres, a été frappé par un astéroïde d'un diamètre de moins d’un kilomètre, à une vitesse de 4,8 mètres par seconde. Selon les recherches antérieures, le petit aurait fragmenté le plus gros, sauvant ainsi la planète d'une destruction massive.

Mais les simulations antérieures n’avaient pas pris en compte le fait que les fissures créées par l’impact se forment très lentement, malgré la force de l’impact. Ainsi, l’astéroïde n’éclate pas sur le coup et un important noyau rocheux demeure intact. Les fragments éjectés subissent l’effet du champ de gravitation et s’accrètent à l’astéroïde, formant un cratère.

Cette découverte aidera à mieux comprendre la composition des astéroïdes – et aidera au développement de l’exploitation minière des astéroïdes – et permettra de trouver des solutions pour éviter que ces objets célestes frappent la Terre.

Une station de recherche à 11 km sous l'eau

Le sous-marin Qianlong III a réussi à plonger à 3850 mètres sous l'eau. Les chercheurs espèrent que ce sous-marin les aidera à développer leur programme d'exploration sous-marine. Photo : Weibo

La Chine a lancé au début de mars la construction d’une base sous-marine dans les eaux profondes de la mer de Chine méridionale.

Des robots sous-marins seront les seuls habitants de cette base, qui pourrait devenir la première colonie d'intelligence artificielle sur Terre. Les robots étudieront les fonds marins, collecteront et analyseront divers échantillons et enverront leurs résultats à la surface.

La base serait installée dans la zone hadale ou zone hadopélagique (la partie la plus profonde d'un océan), à une profondeur de 6 à 11 kilomètres. Pour y arriver, les chercheurs devront fabriquer des matériaux qui résisteront à la haute pression, aux basses températures et à la géologie instable.

Construire une base sous-marine à ces profondeurs serait un exploit difficile à accomplir, croient plusieurs experts. Photo : Weibo

Le projet, nommé Hadès, fait référence au monde souterrain de la mythologie grecque. Si cette base fait rêver les amateurs de science-fiction, certains experts doutent qu’elle puisse être construite en eaux si profondes.

Le budget, de 219 millions de dollars canadiens, sera probablement insuffisant. « Cette base pourrait être plus complexe à construire qu’une station spatiale », dit le Dr Du Qinghai, chercheur associé au Centre Hadal Science and Technology Research Centre de l’Université Shanghai.

De plus, la mer de Chine méridionale est l’une des voies navigables les plus disputées de la planète – sept territoires revendiquent le territoire.

Expliquer sa thèse en dansant

Un étudiant canadien au post-doctorat a remporté le concours « Dance your Ph.D ». Pramodh Senarath Yapa, de l’Université de l’Alberta, a réussi à expliquer la supraconductivité des fils grâce à une chorégraphie de danse swing.

M. Yapa dit avoir participé au concours dans le but d’expliquer de façon ludique un concept ésotérique.

« Bien des gens ne penseraient jamais utiliser la danse contemporaine comme outil d’éducation scientifique », dit Alexa Meade, l’une des juges. « Mais le corps peut expliquer des concepts à travers des mouvements, ce que parfois des mots et des bases de données ne peuvent pas faire. Les résultats sont poétiques, mais peuvent avoir un important impact scientifique. »

Il a fallu six semaines pour écrire la chanson et pour créer la chorégraphie. « Lorsque j’ai commencé à imaginer des électrons comme étant des personnes antisociales qui deviennent joyeuses en étant jumelées, imaginer ces électrons comme des danseurs était très simple », explique l’étudiant en physique.

Cinquante équipes ont soumis leurs danses à ce concours organisé par le magazine Science et l’American Association for the Advancement of Science, qui existe depuis maintenant 11 ans. Yapa a remporté le prix de 1000 $ et le titre de danseur geek.

Le secret d’un mariage heureux est dans vos gènes

Un couple se marie. Photo : iStock / tororo

La clé du bonheur dans un mariage dépendrait en partie des gènes d’un individu, indique une étude menée par des chercheurs de l'Université de Yale.

L'équipe de Yale (Nouvelle fenêtre) a étudié 178 couples mariés âgés de 37 à 90 ans. Les chercheurs ont questionné les participants à propos de leur satisfaction conjugale et ont recueilli un échantillon de salive à des fins de génotypage.

Les chercheurs ont découvert que lorsqu'un des partenaires présente une variation génétique, appelée génotype GG, dans le récepteur du gène de l'ocytocine, le couple éprouve des niveaux de satisfaction conjugale bien supérieurs. Il faut rappeler que l'ocytocine joue un rôle majeur dans les liens sociaux et la connexion des humains.

Ce récepteur, connu sous le nom d’OXTR rs53576, est associé à des traits de personnalité tels que la stabilité émotionnelle, l'empathie et la sociabilité.

Bref, les personnes porteuses du gène ont plus de chances de rester ensemble à long terme et de vivre un mariage heureux.

Des pneus futuristes pour les voitures volantes

Goodyear se lance dans la conception de pneus pour véhicules volants. Photo : Goodyear

Même les propriétaires de véhicules volants devront aller au garage pour changer leurs pneus. C’est pourquoi le manufacturier Goodyear a dévoilé cette semaine, à l'occasion du Salon international de l'automobile de Genève, son concept pour un pneu hybride pour les voitures volantes.

Ces pneus pourraient se transformer en rotors basculants pour le décollage vertical et le vol. Ainsi, les roues devraient résister à la grande vitesse de rotation du décollage vertical. « Le pneu sert de groupe motopropulseur pour transférer et absorber les forces sur la route et de système de propulsion aéronautique pour fournir la portance nécessaire dans les airs », explique Goodyear.

Les pneus Aero seront également munis de capteurs à fibre optique et d’une intelligence artificielle pour surveiller leur état d’usure et pour communiquer avec d’autres véhicules.

Il s’agit encore d’un concept et aucune voiture n’est équipée de ce type de pneu, mais Goodyear voulait être à l’avant-garde, puisque certaines compagnies comme Airbus, Toyota, Uber et Google prévoient bientôt mettre en service les premières automobiles volantes.