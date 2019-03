La famille Sherman veut démolir la maison où Barry et Honey Sherman ont été tués

La famille des philanthropes milliardaires Barry et Honey Sherman demande à la Ville de Toronto l'autorisation de démolir la maison où le couple a été tué.

La demande est décrite dans une lettre adressée le mois dernier par la famille au département de la construction de la Ville.

La lettre explique que l’édifice de deux étages est empreint de mauvais souvenirs qui demeurent souffrants pour la famille.

L'agent de la famille indique que personne n'achètera la maison puisque les corps des Sherman ont été retrouvés près de la piscine en décembre 2017.

Le double homicide n'a toujours pas été résolu et la police n'a fourni aucune mise à jour substantielle de l'affaire depuis plus d'un an.

Barry et Honey Sherman Photo : La Presse canadienne / United Jewish Appeal

La lettre indique que la famille souhaite niveler la maison, nettoyer le site, remplir la piscine et mettre le terrain en vente.

Le département des bâtiments de Toronto a renvoyé l'affaire à un conseil de la communauté locale pour un examen plus approfondi.