Abus sexuels : les excuses de l'archevêque attendues depuis longtemps, confie une victime

Pamela Walsh garde de son enfance des souvenirs douloureux. Dans les années 1970, elle a subi les abus sexuels d’un prêtre de l’archidiocèse de Regina.

Adulte, elle a tenté à deux reprises de se libérer de ce fardeau, en 2005 et en 2011, en confiant son expérience à un prêtre.

On m’a montré la porte. L’Église ne pouvait pas et ne voulait pas m’aider. Je me suis sentie honteuse et rejetée, de la même façon que lorsque j’ai été abusée.

Pamela Walsh