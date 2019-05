Les écoles disparues de Saint-Léon

Méo Labossière discute avec sa mère Solange et son frère Richard de l'éducation à Saint-Léon.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Ces reportages publiés en 2016 s'appuyaient sur une série de rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Solange parle des premiers soupers paroissiaux et Richard et Méo racontent des histoires d’écoles qu’ils ont entendues de leur père et de leur grand-père.

L'école Saint-Léon a fermé ses portes en 2005, mettant fin à 127 ans d'enseignement dans cette petite communauté francophone située au sud-ouest du Manitoba. Selon Méo Labossière, seulement sept élèves fréquentaient l'école lors de sa fermeture.