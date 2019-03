Les joueuses de l'équipe américaine de soccer poursuivent leur fédération

Les 28 membres de l'équipe américaine de soccer féminin ont intenté une poursuite contre la Fédération de soccer des États-Unis (U.S. Soccer), vendredi, arguant qu'elles sont moins bien payées que les joueurs de l'équipe masculine.

Il s’agit d’un nouveau chapitre dans cette saga qui oppose les deux parties en matière d’équité salariale et de conditions de travail alors que la formation de l’entraîneur Jill Ellis se prépare à défendre son titre de championne de Coupe du monde, dans trois mois, en France.

Dans la poursuite déposée en Cour fédérale, à Los Angeles, les 28 joueuses accusent la fédération de « discrimination sexuelle institutionnalisée depuis de nombreuses années ».

Cette problématique affecte non seulement leur chèque de paie, disent-elles, mais aussi où et quand elles jouent, leur façon de s’entraîner, les traitements médicaux et le coaching qu’elles reçoivent ainsi que leur façon de voyager.

On peut également lire dans la poursuite plusieurs questions soulevées dans la plainte pour discrimination salariale déposée en 2016 par cinq joueuses à la Commission d’équité sur l’accès à l’emploi (Equal Employment Opportunity Commission).

L’absence de résolution ou de quelque action que ce soit sur cette plainte vieilles de trois ans a poussé les joueuses à chercher et recevoir une lettre de « droit de poursuivre » de la part de l’E.E.O.C, en février. Leur décision de porter leur cause en cour fédérale met effectivement un terme à la plainte devant cette commission.

Alex Morgan, Megan Rapinoe, Carli Lloyd et leurs coéquipières ont requis un recours collectif. Elles veulent que toutes les joueuses, actuelles et anciennes depuis le 4 février 2015 y soient représentées. Elles demandent une rétroaction de salaire, des dommages ainsi que d’autres compensations.

Cette poursuite n’est que le dernier coup d’éclat d’une lutte qui dure depuis des années. Les femmes de l’équipe nationale américaine soutiennent qu’elles jouent plus de matchs que leur contrepartie masculine, qu’elles gagnent plus souvent mais qu’elles reçoivent moins d’argent que les hommes.

Si elles gagnent leur cause, la Fédération de soccer des États-Unis pourrait devoir leur verser des millions de dollars.

U.S. Soccer n’a pas encore commenté ce dossier.