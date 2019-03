Un groupe d'étudiants en médecine veut rendre la pilule abortive gratuite pour tous

« Le gouvernement provincial évite ce problème », affirme Lucy Karp, étudiante en deuxième année de médecine à l'Université du Manitoba et membre du groupe Medical Students for Choice.

Selon elle, « il s'agit fondamentalement d'un problème d'accès ».

Le Manitoba et la Saskatchewan sont les seules provinces canadiennes à ne pas offrir un accès universel et gratuit à la pilule abortive.

Le médicament, appelé Mifegymiso, est administré par voie orale pour mettre fin aux grossesses précoces. Au Canada, le médicament peut être pris jusqu’à neuf semaines après le début de la grossesse.

Depuis que Mifegymiso est entré sur le marché au Canada en 2017, la plupart des provinces ont décidé de le rendre gratuit pour tous.

La pilule abortive est disponible gratuitement au Manitoba, mais seulement à trois endroits : au Centre des sciences de la santé, à la Clinique de santé des femmes et au Centre de santé régional de Brandon. Les trois centres de santé proposent également des avortements chirurgicaux.

Les étudiants manitobains membres du groupe Medical Students for Choice affirment que la province fait preuve de discrimination à l'égard des femmes dans les communautés situées à l'extérieur de Winnipeg et de Brandon. Photo : Medical Students for Choice