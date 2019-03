Les francophones de London et Sarnia reprennent leur place sur la scène provinciale

Deux ans après la fermeture de l'Association canadienne-française de l'Ontario de London-Sarnia , le centre communautaire régional de London (CCRL) et le centre communautaire francophone de Sarnia s'allient et deviennent membre du réseau d'action communautaire francophone de l'Ontario (ACFO).

La disparition de l'ACFO London-Sarnia avait laissé un vide quant à la représentation de la communauté francophone des deux villes du Sud-Ouest au niveau provincial.

Quelqu’un avait besoin de prendre le lead , explique Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia.

[Cela] nous permettra d'établir une plus grande confiance et une plus grande homogénéité entre les partentenaires communautaires , indique pour sa part Jean-Pierre Cantin, directeur général du CCRL.

C'est lors de la mobilisation contre les compressions dans les services en français au mois décembre que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a approché les deux organisations.

C’était les deux structures les mieux établies , explique Peter Hominuk, directeur général de l'AFO. C'est alors que l’AFO a également proposé aux deux organismes de siéger à la table du réseau d’action communautaire francophone de l’Ontario.

M. Hominuk précise que cette entente ne vient avec aucun bénéfice financier pour les deux centres communautaires, à l’exception de financement pour des collaborations pour des projets ponctuels comme l'initiative Bonjour Welcome.

Pour Tania Tamillio, cette entente va surtout clarifier les rôles de chacun.

L’AFO nous assiste de jour en jour lorsqu'il est question de mobilisation et de concertation, ou même de formations de nos employés , dit-elle, donc ça nous donnera un soutien de ce côté-là d'être affilié avec le réseau des ACFO .

Un vent de changement

Selon M. Cantin, le centre régional communautaire de London va également changer de nom pour devenir le carrefour francophone de London afin de mieux refléter ses activités dans la communauté.

Ce changement, selon le directeur, vient d’une consultation communautaire faite à l’été 2018, beaucoup de commentaires ont été faits à l’effet que le nom ne reflétait pas le fait qu’on s’occupait des affaires francophones .

On devient un carrefour qui est plus un symbole, et si vous voulez, une idée de rassemblement. Jean-Pierre Cantin, directeur du Centre communautaire régional de London

Le changement d’appellation du CCRL doit encore être adopté lors d'une assemblée générale spéciale qui doit se dérouler en avril.