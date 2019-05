La Broquerie, village de hockey

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Ces reportages publiés en 2016 s'appuyaient sur une série de rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Yvette Gagnon participe au Club sportif depuis sa mise sur pied. Elle explique à sa nièce Stéphanie Martel et son amie Émilie Bisson, deux élèves de l’école Saint-Joachim, la passion du hockey qui habite le village de La Broquerie.

Une ville de hockey: La Broquerie

Située au cœur du sud-est du Manitoba, la communauté de La Broquerie a bâti son tout premier aréna en 1952. L'aréna avait été construit à la main par de nombreux bénévoles. Une quinzaine d’années plus tard, cet aréna tout en bois a fait place à un second établissement. « Le deuxième aréna a brûlé en 1977 et tout de suite on s’est mis à l’oeuvre et on en a construit un troisième, raconte Yvette Gagnon. Ce troisième aréna a ouvert ses portes en 1978. »