Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Ces reportages publiés en 2016 s'appuyaient sur une série de rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

De 1927 à 1938, cette arrière-grand-mère de 32 petits-enfants a fréquenté l’école Inverness, nommée d’après un château à Inverness en Écosse.

Yvette Fillion se souvient de ses amis d’enfance

Ce sont les religieuses de Notre-Dame-des-Missions qui lui ont enseigné, en français, les différentes matières : grammaire, lecture littéraire, histoire de l’église, histoire sainte, catéchisme et mathématiques. « Quand l’inspecteur venait, il fallait se dépêcher de cacher nos livres français dans nos pupitres », raconte-t-elle.

Yvette Fillion aimait toutes les matières, mais les compositions étaient sa force. « On avait le choix de trois sujets sur lequel on pouvait écrire. Ensuite, on attendait les résultats qui étaient publiés dans le journal La Liberté et Le Patriote. On y trouvait notre nom, notre école et notre note. On attendait avec impatience tout le mois de juin. Les noms étaient publiés selon les notes les plus hautes. On espérait avoir notre nom en haut de la colonne. C’était tout un honneur. »

Celle qui a toujours aimé apprendre et qui dit apprendre encore tous les jours se souvient de sa plus haute marque. Écoutez la capsule radiophonique pour connaître le nom de ses amis et sa note.