Germain Vermette n'aimait pas trop l'école, mais il garde en mémoire de nombreuses anecdotes de son passage à l'École Nord, située à Saint-Jean-Baptiste, un village du sud du Manitoba. Il se fait un plaisir d'en raconter quelques-unes à sa petite-fille Danielle Vermette et à ses camarades, Alexandra McCarthy et Wyatt Sabourin.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Ces reportages publiés en 2016 s'appuyaient sur une série de rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

L’École Nord, bâtie dans les années 1880, se trouvait sur la terre ancestrale des Vermette. À l’époque, une seule institutrice enseignait toutes les matières, de la première à la huitième année, à une vingtaine d’élèves assis sur les bancs de l’unique salle de classe.

« On habitait à 300 mètres de l’école, précise Germain Vermette. Lors des journées de tempête, mes parents me demandaient d’inviter chez nous l’enseignante qui habitait dans le haut de l’école. On a l’impression de la voir souvent quand on a la même enseignante pendant six ans! »

Les petites histoires de l’École Nord à Saint-Jean-Baptiste

Germain Vermette se souvient de mademoiselle Ménard et de mademoiselle Fillion, les deux seules institutrices qu’il aura connues pendant ses huit années scolaires à l’École Nord.

« La première était vraiment sévère, raconte-t-il. Après les inondations de 1950, ma mère m’avait amené, avec mon frère, nettoyer la petite école et nous avions trouvé la strappe. Nous l’avions fait disparaître. Elle [mademoiselle Ménard] l’a cherchée et sachant que c’était ma mère qui avait été nettoyé l’école, elle lui avait demandé si elle l’avait vue. Ma mère nous a questionnés, mais on a tout nié. »

À l’époque, il était interdit d’enseigner le français dans les écoles au Manitoba. « La maîtresse nous rappelait tout le temps que si quelqu’un frappait à la porte, il fallait cacher nos livres de français et sortir notre livre d’anglais », rappelle Germain Vermette.

En général, les inspecteurs venaient une fois par année. Une année, il a dû trouver que l’on n’était pas très bon, il est resté trois jours. Germain Vermette

L’École Nord a fermé ses portes en 1986 à la suite d'une fusion des petites écoles. Le bâtiment a été vendu à un voisin qui s’en est servi comme grainerie jusqu’à l'inondation de 1997. Il a été démoli en 1999.