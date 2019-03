Mort de deux Autochtones à Timmins : aucune accusation pour les policiers

Joey Knapaysweet, 21 ans et Agnes Sutherland, 62 ans, sont morts dans deux incidents séparés à la suite d'interactions avec des policiers de Timmins.

Les deux victimes étaient originaires de la Première Nation de Fort Albany.

Joey Knapaysweet a été tué par balle alors qu'il prenait la fuite à proximité du lac Gillies. L'homme, armé de deux couteaux, aurait été menaçant.

Dans son rapport, le directeur de l'UES, Tony Loparco, explique que les coups de feu tirés [...] qui ont atteint et tué le plaignant, étaient justifiés [...] [et le policier], en se protégeant contre la mort ou des lésions corporelles graves que le plaignant aurait pu lui infliger, n’a pas utilisé plus de force qu’il n’était nécessaire pour atteindre son objectif légitime .

Malgré le décès tragique qui en a résulté, [...][il] n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Tony Loparco, UES

De son côté, Agnes Sutherland a perdu la vie à l'hôpital où elle avait été transportée après avoir été détenue dans une cellule au poste de police. L'UES affirme également n'avoir « aucun motif de porter des accusations criminelles ».

Selon le rapport, la dame, qui souffrait de graves problèmes de santé, a été mise en état d'arrestation dans le stationnement d'un refuge où elle se trouvait, après avoir eu un comportement hostile. Une fois au poste de police, les policiers ont déterminé qu'ils ne porteraient pas d'accusations envers elle.

Le sergent de garde [...] a bien indiqué qu’il ne se sentait pas à l’aise de garder la plaignante en cellule alors qu’aucune accusation ne serait portée, précisant toutefois qu’il avait encore plus de mal à se faire à l’idée de la renvoyer à l’extérieur, car elle n’avait nulle part où aller et il faisait froid , explique le rapport. Le policier a parlé à la plaignante et a découvert qu’elle n’avait nulle part où aller et qu’elle voulait parler à un psychiatre, à la suite de quoi une ambulance a été appelée pour ramener la plaignante à l’hôpital.

Agnes Sutherland est décédée le lendemain, puisqu'elle avait signée une ordonnance de ne pas réanimer. La plaignante avait clairement fait savoir qu’elle ne souhaitait aucune autre intervention médicale et qu’elle voulait mourir, explique le rapport de l'UES. Il n’y a, à mon avis, aucun lien de causalité entre ce que l’agent impliqué ou d’autres agents ont fait ou n’ont pas fait au cours de leurs interactions avec la plaignante et le décès de cette dernière.

