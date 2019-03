Écoles évacuées : d'autres élèves de la Mauricie relogés

Des problèmes dans le toit de l’école primaire forcent la direction à déplacer 84 des 150 élèves vers une autre institution.

Des travaux majeurs devront être réalisés dans une partie de la toiture au cours des prochaines semaines.

Les élèves des classes de 2e et 3e, de la 3e et 4e ainsi que des classes de 5e et de 6e année vont reprendre les cours à l’école Sainte-Marie de Saint-Boniface.

Ils seront installés dans les nouvelles classes de cette école, accessibles depuis la semaine dernière.

La Commission scolaire de l’Énergie indique que cette situation temporaire durera aussi longtemps que nécessaire.

Les services continueront tout de même à être offerts en partie dans l’école de la Petite-Rivière, soit le service de garde et les cours des élèves de la maternelle, de la 1ère année ainsi que de la classe de 1re et 2e année.

Par voie de communiqué, la Commission scolaire explique que des ingénieurs ont effectué une nouvelle inspection de l’école et que malgré la faible quantité de neige présente sur la toiture , ils ont constaté jeudi matin que les fermes de toit avaient subi une déformation permanente difficile à corriger .

La partie endommagée est située à l’avant de l’école, mais ne menace pas le gymnase. Toutes les autres sections de l’école sont jugées sécuritaires.

Retour retardé dans l'école primaire de Saint-Élie-de-Caxton

Les 135 élèves de l'école Villa de la jeunesse ont été évacués de façon préventive le 20 février après que des fissures eurent été aperçues.

Ils ont été relogés à l'École des Explorateurs de Shawinigan-Sud, le temps des travaux. Ils devaient initialement réintégrer leur école au retour de la semaine de relâche, lundi le 11 mars.

La Commission scolaire de l'Énergie annonce toutefois que ce ne sera pas le cas.

Les travaux prennent plus de temps que prévu parce qu'un nombre limité d'ouvriers peut se rendre dans l'entretoit, ce qui ralentit leur travail, selon l'institution.

La Commission scolaire ne sait pas quand les élèves pourront revenir dans leur école.