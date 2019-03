Prévenir la violence faite aux enfants par une approche féministe

La violence faite aux enfants, c'est un abus de pouvoir. La violence, qu'elle soit dirigée vers les femmes ou vers les enfants, c'est quelqu'un qui a besoin de dominer, d'exercer un pouvoir sur une autre personne , commence la coordonnatrice au programme ESPACE Abitibi-Est, Sylvie Fortier.

ESPACE s'implique auprès des 3 à 12 ans. Par des ateliers adaptés, l'équipe d'animation aborde la question des droits des enfants.

Pour la coordonnatrice au Regroupement du Programme ESPACE, Patricia St-Hilaire, pour être efficace, toute stratégie de prévention de la violence faite aux enfants doit se fonder sur une approche féministe.

Notre vision à ESPACE, c'est une réappropriation du pouvoir. Les enfants comme les adultes sont des enfants à part entière, tout comme les adultes ils ont le droit d'être écoutés, respectés. ESPACE est basé sur trois droits : le droit à la sécurité, la force et la liberté , affirme Patricia St-Hilaire.

En apprenant aux enfants à faire valoir leurs droits, l'organisme ne vise pas à empêcher les parents d'exercer leur autorité, mais plutôt à s'assurer qu'ils puissent vivre une enfance sans violence et dans des milieux de vie plus sécuritaires.

Les parents ont un rôle d'éducation. Ils éduquent et accompagnent leurs enfants. C'est certain qu'il y a une certaine autorité, une hiérarchie, mais c'est plus une responsabilité de l'accompagner pour que l'enfant sente que ses droits sont respectés, qu'il se sente en sécurité, fort, forte et libre , résume la coordonnatrice d'ESPACE Abitibi-Est Sylvie Fortier.

Des ateliers adaptés

ESPACE présente ses ateliers à l'école, mais aussi pour les tout-petits en CPE.

Dès l'âge de trois ans, nous avons des ateliers adaptés. On explique aux enfants que s'ils ne se sentent pas bien, qu'ils se sentent tristes ou fâchés, et que leurs droits ne sont plus respectés, ils peuvent tenter de rétablir leurs droits , explique encore Sylvie Fortier.

Les intervenantes d'ESPACE Abitibi-Est se rendent dans le CPE pour sensibiliser les jeunes en bas âge. Photo : gracieuseté

En abordant ces questions, il arrive parfois que certains enfants se confient ou parlent de leurs difficultés.

Avec les ateliers, parfois il y a des enfants qui font des dévoilements et à ce moment-là, on va référer, ou l'accompagner vers une ressource ou faire un signalement selon la situation , ajoute Sylvie Fortier.

ESPACE Abitibi-Est a pignon sur rue à Val-d'Or, mais intervient aussi à Amos et propose aussi ses ateliers dans les différentes communautés autochtones de Lac-Simon, Kitcisakik et Pikogan.

En 2017-2018, la Direction de la protection de la jeunesse du Québec a reçu 96 014 signalements, une hausse de 5,3 %.