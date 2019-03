La relâche scolaire commence aujourd'hui pour des milliers d'élèves ontariens

Des températures à la hausse

Le début de la relâche devrait rimer avec un retour aux températures saisonnières dans le Sud de l’Ontario. On devrait observer des températures qui se réchauffent, la fonte de la neige au sol et des probabilités d’averses de pluie au courant de la semaine, selon le météorologue Gerald Cheng.

Le début de la relâche devrait rimer avec un retour aux températures saisonnières dans le Sud de l’Ontario Photo : Radio-Canada / Oliver Hyland

Transports achalandés

Qui dit relâche, dit achalandage dans les transports. Les aéroports, les gares de train et les routes devraient connaître un plus grand volume de voyageurs qu'à l'habitude.

Le premier jour de la relâche scolaire devrait être une journée particulièrement achalandée à l'aéroport Pearson Photo : La Presse canadienne / Aaron Vincent Elkaim

Transports GO gratuits

À compter du 8 mars, les enfants de moins de 12 ans peuvent emprunter les transports du réseau GO sans frais. Contrairement aux politiques de la Commission des transports de Toronto (CTT), les enfants n’ont pas besoin de se munir d’une carte Presto pour voyager gratuitement dans les autobus et les trains du réseau de transports GO.