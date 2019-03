Les droits de personnes internées n’ont pas été respectés, selon l’ombudsman

Dans la moitié des cas étudiés, les patients n'avaient toujours pas signé un document qui leur expliquait leurs droits selon la Loi sur la santé mentale. Dans un quart des cas, les patients n’avaient pas signé de formulaire de consentement pour leur traitement.

L’ombudsman s’est penché sur tous les internements en institution psychiatrique au cours du mois de juin 2017. Jay Chalke dit que les médecins n'expliquaient pas toujours pourquoi le patient était admis dans l’établissement et le traitement qu'on leur imposait ne leur était pas décrit. Il cite l’exemple de l’hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique qui n’aurait respecté ses obligations que dans 9 % des cas.

L'ombudsman recommande des audits réguliers, des cibles annuelles de performance, une meilleure gestion des dossiers et une plus grande transparence. Il recommande aussi une meilleure formation des employés et des médecins sur leurs obligations légales.

La ministre de la Santé mentale et de la Toxicomanie en Colombie-Britannique, Judy Darcy, affirme prendre les recommandations du rapport au sérieux. Elle assure que des programmes de formation seront offerts au personnel sous peu.

Elle note aussi qu’il y a un problème de remplissage tardif des formulaires, d’inscription d’informations inadéquates et, parfois, de non-classement des formulaires.

Une vidéo est en cours de développement, selon elle, pour les patients et leurs familles, afin qu'ils puissent comprendre ce qu'est une admission involontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale et qu'ils soient informés de leurs droits.