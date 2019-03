La Ville d’Ottawa se dote d’une stratégie sur la condition féminine et l'égalité des genres

Un montant de 210 000 dollars a été consacré au financement de la Stratégie dans le budget 2019 de la Ville d’Ottawa. Cette somme permettra entre autres l’embauche d’une personne qui contribuera à la mise en place de cette stratégie.

L’annonce a été faite au petit-déjeuner du maire Jim Watson par la conseillère Theresa Kavanagh. Celle-ci devient par le fait même la première agente de liaison du Conseil pour la condition féminine et l’équité des genres de la Ville.

La Stratégie sera soumise au conseil municipal afin qu’il la mette en œuvre en 2020, a indiqué la Ville dans un communiqué de presse.

À lire aussi : Ottawa et Gatineau font bonne figure pour la qualité de vie des femmes

La Ville organisera notamment un forum public afin de solliciter les commentaires et les idées des résidents sur des questions liées à la condition féminine et à l’équité des genres au cours des six prochains mois, a indiqué Mme Kavanaugh.

Elle a mentionné que les conseillères Diane Deans et Catherine McKenney ont elles aussi participé au développement de cette nouvelle stratégie.

Les membres du conseil municipal se sont montrés favorables à la nomination d’une agente de liaison pour la condition féminine afin de promouvoir et faire progresser l’équité des genres des programmes et politiques actuellement en place, a expliqué la Ville.

Le conseil municipal s’est d’ailleurs engagé à atteindre la parité hommes-femmes au sein des comités consultatifs et des conseils d’administration de la Ville et cette parité a été atteinte une fois le processus de sélection et de nomination terminé .

La députée libérale fédérale de Markham—Stouffville, Jane Philpott. Photo : Radio-Canada

L’ex-ministre du Cabinet Trudeau, Jane Philpott, ainsi que la ministre ontarienne déléguée à la Condition féminine, Lisa MacLeod, étaient toutes deux présentes pour cette annonce.

Bien qu’elles soient heureuses de l’initiative de la Ville d’Ottawa, elles ont toutes deux reconnu que beaucoup de travail reste à faire en matière d’équité et d’égalité. La ministre MacLeod a notamment évoqué des gestes à poser en matière de trafic sexuel.

La ministre déléguée à la Condition féminine de l'Ontario, Lisa MacLeod. Photo : Radio-Canada

Nous ne sommes pas égales si ces femmes [victimes de trafic sexuel] ne sont pas égales , a-t-elle dit.