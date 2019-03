Fort mandat de grève dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick

Quelque 4100 employés de foyers de soins représentés par ce syndicat et répartis dans 46 établissements ont été appelés à voter. Plus de 3500 syndiqués ont voté à plus de 90 % pour la grève, indique le syndicat.

Les dirigeants du syndicat vont se réunir pour discuter de la suite à donner à ce résultat.

Le syndicat a expliqué ces derniers jours qu'il espérait obtenir un mandat de grève fort pour retourner à la table des négociations avec ce nouveau moyen de pression.

Les salaires sont au coeur du litige. Ils varient actuellement de 18 $ à 24 $ l'heure. Les syndiqués - des infirmières auxiliaires, des préposés aux soins, des employés de soutien comme des préposés à l’alimentation ou à la blanchisserie, et certains employés de bureau - affirment ne pas avoir avoir touché d'augmentation conséquente depuis une dizaine d'années. Ils ont rejeté en mai 2018 une entente de principe qui prévoyait une hausse de 1 %.

Jeudi, la ministre du Développement social, Dorothy Sheppard, a pressé les deux parties dans ce conflit, le syndicat et l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, à retourner négocier. La ministre n'a pas écarté la possibilité d'adopter une loi de retour au travail en cas de débrayage.

La Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins a été déclaré inconstitutionnelle en décembre par un tribunal du travail. Le gouvernement de Blaine Higgs a demandé mercredi une révision judiciaire de cette décision, mais on ignore quand elle aura lieu.

Les proches des résidents inquiets

La possibilité d'une grève crée de l'anxiété chez des proches de résidents des foyers de soins.

C'est le cas de Claudette LeBlanc, dont le mari souffre de la maladie d'Alzheimer. Il est soigné à la Villa Providence, à Shediac, depuis près de deux ans. Mme LeBlanc affirme que les services sont bons, mais que les membres du personnel manquent de temps et sont visiblement surchargés. La perspective d’une grève l’inquiète particulièrement puisqu'elle doit partir en voyage d’une semaine.

Il est dans [un fauteuil roulant], alors moi je ne pourrais pas le soulever, je ne pourrais pas le changer. Qui va faire ces affaires-là? Les membres de la famille, les enfants, travaillent tous. C’est sûr que je vais partir beaucoup plus inquiète. Je vais penser à lui parce que rendu dans un état comme il est, il devient comme un enfant. Je ne blâme pas les préposés de vouloir de meilleures conditions de travail ni les gardes-malades non plus. [...] Ils ont le droit de faire ce qu’ils font, et en même temps les résidents ont le droit d’avoir de bons soins , affirme Claudette LeBlanc.

Thérèse Woods est aussi très inquiète pour sa mère qui est soignée à la Villa du Repos, à Moncton, depuis quatre ans. S’il y a une grève, elle espère qu'elle ne durera pas longtemps.

Moi, ça me [brise] le coeur de voir s’ils vont en grève parce que je viens ici tous les jours. Tous les jours, je viens voir ma mère pour la raison qu’ils n’ont pas tout le temps du temps à passer avec eux autres. Certainement, j’ai peur pour ma mère. C’est pour ça que je viens tous les jours. C’est grave maintenant. Imagine avec une grève. Ça va être pire , explique Thérèse Woods.

Elle a eu comme bien d’autres familles de résidents un appel du foyer et elle est prête à appuyer les employés qui resteront à leur poste.

Ma mère mange seule. Je suis prête à aider les autres qui n’ont pas de famille pour leur donner à manger. Oui, certainement. On espère que ça ne va pas durer longtemps. Je n’espère pas plus que deux ou trois jours, au maximum. Si ça vient pire, il faudra venir plus souvent , souligne Thérèse Woods.

Des établissements ont précisé qu'ils ne seraient plus en mesure d'offrir certains services comme les bains. Ils ont aussi demandé une plus grande participation des proches dans les soins aux patients.

Avec les renseignements de Wildinette Paul