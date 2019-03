Edmonton : plus de cancers autour du site industriel de Domtar

Les Edmontoniens qui ont vécu près de cette ancienne installation de traitement du bois sont plus touchés par certains types de cancers que les autres Albertains, révèle une enquête de la province.

Les inspecteurs de Services de santé Alberta ont recensé un nombre anormalement élevé de cancers chez les résidents qui ont habité pendant plus de 10 ans à proximité de cette usine située dans le quartier Hermitage, dans le nord-est d’Edmonton.

Publiés mardi, les résultats de cette enquête ont mis en lumière une augmentation des cas de trois types de cancers en particulier dans ce secteur de la ville : les cancers du sein, de l’endomètre et des poumons.

Agrandir l’image Source : données de Services de santé Alberta. Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

Chaînon manquant

Deena Hinshaw, la médecin hygiéniste en chef de la province, précise cependant que les données ne permettent pas de conclure à un lien de cause à effet.

Ces chiffres peuvent faire peur [mais] ils ne démontrent pas que le fait de vivre dans ce secteur augmente le risque de développer un cancer. Dr Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l'Alberta

Les autorités sanitaires albertaines vont collaborer avec leurs homologues au fédéral pour tenter de déterminer les causes de ces hausses de cancer autour des anciennes installations de Domtar.

Entre 2017 et 2018, la province a prélevé des échantillons du sol à proximité du site industriel. Après analyse, nombre d’entre eux affichaient des concentrations de contaminants potentiellement dangereux trop élevées.

L'usine de créosote de Domtar a fonctionné de 1924 à 1987. La province prévoit d’y effectuer des opérations de nettoyage et de décontamination au printemps. Elle publiera un rapport plus détaillé de l'échantillonnage du sol de cette zone plus tard en mars.