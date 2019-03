Des villes prince-édouardiennes se préparent aux changements climatiques

À l'Île-du-Prince-Édouard, les villes de Charlottetown, de Stratford et de Summerside participent à un projet qui vise à aider les communautés à faire face aux changements climatiques et aux événements météorologiques extrêmes.

Le projet est l’oeuvre de l’organisation non gouvernementale Quest. Il comprend des ateliers et des débats sur les risques auxquels sont confrontées les communautés côtières en Atlantique.

Son but : aider ces communautés à bien identifier les zones à risque et limiter les dommages causés par les changements climatiques.

Des études récentes peuvent déjà servir de guide aux municipalités, affirme Eddie Oldfield, responsable des projets chez Quest. Ces études portent notamment sur l’érosion côtière; une modélisation des zones inondables a également été effectuée.

On commence à travailler avec le secteur municipal pour prévenir le risque d’érosion le long des côtes en interdisant certains types de construction, en établissant une distance minimale entre la côte et les constructions et en sensibilisant les bâtisseurs et leurs clients , précise-t-il.

Des ateliers ont déjà eu lieu à Summerside et à Charlottetown plus tôt cette semaine. Un autre est prévu à Stratford la semaine prochaine.

Le résultat de ces exercices permettra à Quest d’évaluer les localités participantes, leur état de préparation, et leurs forces et faiblesses. L’organisation leur fera ensuite des recommandations.

L'affaire de tous

Eddie Oldfield, affirme que l’adaptation aux changements climatiques concerne aussi l’ensemble des citoyens.

Les gouvernements locaux assurent la prestation de services essentiels, mais il est important, selon lui, que les gens se préparent à limiter les bouleversements que ces changements peuvent entraîner dans leurs vies.