Procès de Michel Cadotte : la famille de la victime expose sa détresse

L’audience a commencé avec les témoignages de membres de la famille de Jocelyne Lizotte.

Son frère, Sylvain Lizotte, est visiblement dévasté par la mort tragique de sa sœur, étouffée sur son lit d'hôpital. Il s'en veut de ne pas avoir pu la protéger et il dit penser souvent au suicide.

Les deux fils de la victime, David et Danick Désautels, ont aussi exprimé leur détresse devant la juge Hélène DiSalvo. Le geste commis par celui qu'ils considéraient comme un père a brisé leur famille, disent-ils, un geste qu’ils qualifient d'impulsif et d'égoïste.

Le fils de Jocelyne Lizotte, Danick Desautels, a confié avoir perdu sa mère trois fois : la première lorsque son père est décédé et qu'elle est devenue plus distante, la deuxième, lorsqu'elle a reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, et enfin une troisième fois lorsque Michel Cadotte a mis un terme à sa vie.

Il a déclaré au tribunal qu'il pensait que Michel Cadotte avait agi dans son propre intérêt, pour mettre fin à ses propres souffrances plutôt qu'à celles de Jocelyne Lizotte.

La conjointe de David Désautels, Nancy, a dit ressentir beaucoup de tristesse, et a demandé une peine de prison, pour éviter qu'on ne banalise le geste qui a été commis par Michel Cadotte.

Des petits enfants de Jocelyne Lizotte ont aussi fait état des souvenirs de leur grand-mère, qui ont été gâchés à jamais par la façon dont elle est morte.

La juge Hélène Di Salvo les a remerciés pour leur courage. Elle leur a dit que la détermination de la peine de Michel Cadotte était une des décisions les plus difficiles qu'elle aura à rendre depuis longtemps, et que cette décision ne fera pas l’unanimité.

Le 23 février dernier, un jury a déclaré Michel Cadotte coupable de l’homicide involontaire de son épouse au CHSLD Émilie-Gamelin, à Montréal.

Les avocats de la défense ont affirmé que leur client était dans un état d'esprit perturbé et qu’il avait agi de manière impulsive le 20 février 2017, cherchant à mettre fin aux souffrances de son épouse.

Il n'y a pas de peine minimale pour l'homicide involontaire coupable, sauf en cas d'utilisation d'une arme à feu.

Avec la collaboration de Marc Verreault et des informations de La Presse canadienne