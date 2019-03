Près de 25 centimètres de neige attendus à Québec ce week-end

En cette fin de la semaine de relâche, l'hiver n'a pas dit son dernier mot : près de 25 centimètres de neige tomberont sur la région de Québec et ce, dès dimanche midi.

« C’est une dépression du Colorado qui s’amène sur Québec. Ça va être surtout de la neige et ce n’est pas impossible qu’il y ait du grésil qui se mêle à tout ça », explique Bruno Marquis, météorologue à Environnement Canada.

C’est un scénario qui va ressembler aux tempêtes qui ont frappé la région de Québec fin février qui avaient donné de 20 à 25 centimètres de neige. Bruno Marquis, météorologue à Environnement Canada

Pour l’instant, tout porte à croire qu’un avertissement de neige ou de tempête hivernale sera émis. « Ça veut dire que plus de 15 centimètres tomberont en moins de 12 heures », indique M. Marquis.

Chose certaine, ces précipitations compliqueront les déplacements lundi, en matinée. « Ça va donner un certain casse-tête pour les déplacements, mais on s’attend à ce que le gros de la quantité de neige tombe dimanche en soirée et au cours de la nuit. »

Dernière tempête?

Avons-nous devant nous la dernière tempête de l’hiver?

« On le souhaite. Ça risque d’être assez calme pour les jours qui vont suivre. Depuis la dernière tempête à la fin février, on a eu un répit. Celle-là est la suivante et pourrait donner des quantités quand même appréciables », conclut M. Marquis.