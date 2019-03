Hausse de 2,55 % de l'impôt foncier à Toronto

Le conseil municipal de Toronto a donné son aval à une augmentation de 2,55 % de l'impôt foncier cette année dans le cadre d'un budget équilibré de plus de 13 milliards de dollars.

À cette hausse s'ajoute une surcharge de 0,5 % pour les infrastructures. En moyenne, les propriétaires paieront 104 $ de plus.

Le maire John Tory se dit fier du budget 2019, qui inclut des investissements supplémentaires pour accélérer la construction d'une nouvelle ligne de métro au centre-ville et lancer le projet du maire de construire 10 000 unités de logements sociaux sur des terrains municipaux.

Pour en arriver à l'équilibre, le budget compte toutefois sur un octroi non confirmé de 45 millions du fédéral pour les réfugiés, en plus d'économies non spécifiées de 34 millions.

Certains conseillers municipaux demandaient une hausse de l'impôt foncier supérieure à l'inflation pour investir davantage dans le transport en commun, les infrastructures et les programme sociaux, mais la majorité des élus a rejeté leurs motions.

Le nombre de nids-de-poule risque d'augmenter, d'importants programmes pour aider les jeunes à abandonner la violence ne sont pas financés et la liste continue , se plaint le conseiller Gord Perks.

Son collègue Mike Layton demandait, lui, le rétablissement de la taxe sur l'immatriculation des véhicules, mais sa motion à ce sujet a été défaite. Pour M. Layton, il est injuste de continuer à augmenter les tarifs de transport en commun, alors que les automobilistes n'ont pas à payer à plus.