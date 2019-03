La pêche au crabe pourrait commencer dès le 27 mars dans la zone 17

Les pêcheurs devraient savoir lors d'une conférence téléphonique tenue le 23 ou le 24 mars s'ils obtiennent le feu vert pour prendre le large.

Le président de l'Association des pêcheurs de crabe de la zone 17, René Landry, explique que, comme chaque année, la date de départ des crabiers dépend de Dame Nature .

Si ce n'est pas navigable, on se reparle, le Comité de glace, deux-trois jours plus tard [...] À l'heure actuelle, la glace a pas mal détendu. C'est surprenant. Ça prend juste une tempête de nordet et ça va tout casser les glaces.

René Landry, président de l'Association des pêcheurs de crabe de la zone 17